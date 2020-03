Beim FC Ebenau II drehen die Sicherungen durch – Spielabsage

Schwarzenau. In der Fußball-Kreisliga D3 ist das Spiel zwischen dem FC Ebenau II und dem SV Oberes Banfetal am Mittwochabend gar nicht erst angepfiffen worden

Kein Licht, kein Spiel: In der Fußball-Kreisliga D3 ist am Mittwochabend die Partie zwischen dem FC Ebenau II und dem SV Oberes Banfetal II ausgefallen. Weil bei der Flutlichtanlage am Schwarzenauer Sportplatz während des Aufwärmens die Sicherungen durchdrehten und somit eine Ausleuchtung des Platzes nicht möglich war, mussten alle Beteiligten unverrichteter Dinge die Heimreise antreten.

Neuer Termin am 18. März in Schwarzenau

Staffelleiter Frank Immel aus Dillnhütten hat die Partie für den kommenden Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, neu angesetzt – wieder in Schwarzenau übrigens.