Netphen. Der junge Netphener ist Beifahrer in der Side Car-Klasse. 2020 wird er neben der Deutschen Meisterschaft in die Weltmeisterschaft einsteigen.

Beifahrer Kevin Kölsch wagt nächsten Schritt

Obwohl er gar nicht am entscheidenden Hebel sitzt, will er im nächsten Jahr Vollgas geben: Der Netphener Kevin Kölsch (MSC Freier Grund) wird 2020 nicht nur in der Seitenwagenklasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM), sondern auch bei Weltmeisterschaftsläufen starten – und zwar als „Co“ eines neuen Fahrers in einem neuen Team.

Wechsel trotz guter Ergebnisse

„Der Wechsel hatte sich eigentlich schon beim letzten Rennen Ende September in Hockenheim abgezeichnet“, erzählt der 22-Jährige, obwohl er in seinem ersten kompletten IDM-Jahr zusammen mit Fahrer Jorden Klok eine Saison mit vielen Höhen und wenigen Tiefen erlebte. Mit dem 1000 ccm-RCN-Gespann von Yamaha fuhr das Duo regelmäßig in die Punkteränge, gab es kaum Ausfälle wegen technischer Probleme zu beklagen.

Jetzt aber will Kevin Kölsch etwas Neues wagen, sich höhere Ziele setzen, „denn ein Weiterkommen im alten Team war für mich nicht möglich.“ 2020 fährt der in Erndtebrück stationierte Zeitsoldat („Dort werde ich sehr gut unterstützt“) für das SRT#11-Team, das seinen Sitz im sächsischen Königswartha (Landkreis Bautzen) hat.

Neuer Partner von Kevin Kölsch wird der Österreicher Peter Kimeswenger. Der 41-Jährige bringt die – auch in vielen internationalen Rennen gesammelten – Erfahrungen mit, die der junge Siegerländer in diesem Maß noch nicht nachweisen kann. „Ich denke, wir werden ein eingespieltes Team, weil wir uns auch menschlich gut verstehen“, glaubt Kevin Kölsch. In der vergangenen Saison hatte der Österreicher Jens Lehnertz im „Boot“.

Zur Feinabstimmung nach Südfrankreich

Der weiteren Harmonisierung zwischen Fahrer, Beifahrer und Maschine dienen auch die vor dem Beginn der nächsten Saison anstehenden Testfahrten. Diese sind auch deshalb notwendig, weil das Duo auf einem für Kevin Kölsch anderen Sportgerät über die Rennpisten jagen wird. Es handelt sich um ein Motorrad des schweizerischen Herstellers LCR „Louis Christen Racing“, ist seit 30 Jahren Vorreiter in der Entwicklung von Renngespannen und dominiert den Seitenwagen-Rennsport.

Kevin Kölsch (rechts) und der Österreicher Peter Kimeswenger bilden in der Saison 2020 ein Duo. Foto: Privat

Der Yamaha-Motor hat mit 600 Kubikzentimeter zwar rund 400 ccm weniger Hubraum, als das Gespann, in dem Kevin Kölsch in diesem Jahr im „Boot“ unterwegs war, doch ist das nicht gleichbedeutend mit einem Tempoverlust. „Vor allem die Kurvengeschwindigkeit wird höher sein. Ich sehe dies eher als Technikwechsel“, erzählt Kevin Kölsch.

WM-Saison startet in Le Mans

Seine Positionen und Griffe im Beiwagen hat der 22-Jährige bereits getestet, ab dem Frühjahr geht es an die Feinabstimmung. Dafür reist das Team im März für eine Woche nach Südfrankreich. Danach folgt ein Testrennen im tschechischen Brünn, ehe die Weltmeisterschaftssaison 2020 Mitte April auf dem berühmt-berüchtigten Kurs im französischen Le Mans beginnt. Der erste DM-Lauf ist Ende Mai auf dem Red Bull-Ring im österreichischen Spielberg. Kevin Kölsch und Peter Kimeswenger wollen so viele Rennen wie möglich auf nationaler und internationaler Ebene bestreiten.

Auf Kevin Kölsch wartet jedenfalls eine spannende Rennsaison 2020, die für seine sportliche Zukunft richtungsweisend sein könnte: „Ich will jetzt richtig durchstarten und sehe mich noch längst nicht am Limit.“