Kim Winterhoff (r.) verletzte sich beim Europapokal-Spiel des BC Pharmaserv Marburg am Knöchel und fällt vorerst aus.

Ostrava. Der zweite Erfolg im zweiten Europapokal-Spiel kommt den Basketball Club Pharmaserv Marburg im Duell mit SBS Ostrava sehr teuer zu stehen.

BC Pharmaserv Marburg bezahlt Europapokal-Sieg teuer

Die Basketballerinnen des BC Pharmaserv Marburg um Kim Winterhoff haben den zweiten Sieg auf europäischer Bühne teuer bezahlt. Beim CEWL-Europapokal-Spiel bei, tschechischen Vertreter SBS Ostrava feierte die Mannschaft von Patrick Unger zwar einen verdienten 90:63-Erfolg, verlor jedoch bereits nach neun Minuten Winterhoff. Die gebürtige Bad Laaspherin verdrehte sich nach einem normalen Foulspiel bei der Landung unglücklich das linke Knie und konnte in der Folge nicht mehr mitwirken. „Alle haben sich voll reingehauen und ihre Sache gut gemacht. Nach dem Ausfall von Kim sind wir noch enger zusammengerückt. Jetzt hoffen wir, dass Kims Verletzung nicht so schlimm ist“, erklärte Unger nach dem Spiel. Wie lange Winterhoff, die zu diesem Zeitpunkt vier Punkte geliefert hatte, ausfällt, steht noch nicht fest. Für die Marburgerinnen war der Sieg nach drei Pleiten auf nationaler Eben in der Bundesliga ein Mutmacher.