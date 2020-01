Freudenberg. Am Sonntag steigt in der Regionalliga das Top-Spiel zwischen dem VC Freudenberg und Much & Buisdorf. Wir sprachen mit VC-Kapitän Bastian Rickes.

Bastian Rickes im Interview: „Der Weg ist noch sehr weit“

Er ist mit seinen 32 Jahren einer der dienstältesten Spieler im Kader des Volleyball-Regionalligisten VC 73 Freudenberg: Bastian Rickes hat die meisten Jahre seiner Zeit als Volleyballer bei den „Fleckern“ verbracht.

Seit dieser Saison ist der Zuspieler als Nachfolger von Jonas Waffenschmidt Kapitän des Teams, das am Sonntag um 18 Uhr im Sportzentrum Büschergrund ihre bislang wichtigste Partie bestreitet. Im Topspiel geht es gegen den Zweiten RSV Much & Buisdorf. Der Sieger hat beste Chancen auf den Meistertitel und den Aufstieg in die 3. Liga.

Bastian Rickes, auf Ihre Mannschaft wartet am Sonntag eine ganz starke Mannschaft. Wie ist Much & Buisdorf einzuschätzen?

Der Gegner hat technisch und spielerisch ein ganz hohes Niveau, da steckt viel Potenzial drin. Klar ist aber auch, dass wir an einem guten Tag jede Mannschaft in dieser Liga besiegen können.

Gab es denn eine spezielle Vorbereitung auf dieses spezielle Spiel?

Nein. Wir haben am Mittwoch zum ersten Mal nach den Ferien wieder trainiert und heute noch eine Einheit. Vielleicht ist es auch gut, daraus im Vorfeld kein besonderes Spiel zu machen.

VC-Trainer Norbert Homrighausen (l.) mit einem Teil seiner Mannschaft in einer Auszeit, u.a. mit Bastian Rickes (rechts). Foto: Carsten Loos

Wir bekommen dann die richtige Ansprache unseres Trainers, bevor es los geht. Ich hoffe nur, dass alle Spieler am Samstag nicht zu spät ins Bett gehen, aber die Spielzeit abends liegt uns eigentlich ganz gut.

Der VC 73 Freudenberg spielt bislang eine fast tadellose Saison. Woran liegt das?

In erster Linie daran, dass wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern haben und wir eingespielt sind. Wir haben alle einfach richtig Bock auf Volleyball. Das ist auch der Grund dafür, dass wir in dieser Saison gerade in engen Spielsituationen, in der Crunchtime, unsere Punkte machen. Darauf bauen wir natürlich auch am Sonntag gegen Much & Buisdorf.

Die Gäste haben eine große Fan-Kolonie angekündigt. Wird es für Freudenberg ein aktustisches Auswärtsspiel?

Das will ich nicht hoffen. Ich denke, dass wir auch von vielen Fans unterstützt werden. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Reklame in den sozialen Netzwerken gemacht. Wir freuen uns über jeden, der zu diesem wichtigen Spiel kommt. Ich bin auf jeden Fall besonders motiviert, wenn die Tribünen voll besetzt ist und die Stimmung gut ist.

Trainer Norbert Homrighausen will ja von einem Meistertitel und/oder Aufstieg nichts wissen. Wie sieht das die Mannschaft?

Anfang der Saison war das für uns kein Thema, aber jetzt ist die Lage natürlich eine andere. Wir haben die Chance dazu und wollen sie auch nutzen. Wenn wir auch am Saisonende oben stehen sollten, muss im Verein neu gesprochen werden. Klar ist aber auch, dass der Weg noch sehr weit ist.

Mit Bastian Rickes sprach Lutz Großmann