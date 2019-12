Basketballer des TV Freudenberg brennen Punktefeuerwerk ab

Der TV Freudenberg und der TV Jahn Siegen fuhren in der Basketball-Landesliga Siege ein.

TV Freudenberg – SKZ Nikola Tesla 101:68 (53:25). Das war purer Spaß-Basketball, den die vor Spielfreude sprühenden Freudenberger an den Tag legten! In überlegener Manier wurde der Gegner aus Hagen förmlich an die Wand gespielt und der Platz in der vorderen Tabellenzone gefestigt. Vor allem im ersten Viertel brannten die Freudenberger ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. In den ersten fünf Minuten flogen gleich sieben Dreipunktewürfe von fünf verschiedenen Spielern durch die Reuse. „Das war eine echte Machtdemonstration“, freute sich Trainer Heikel Ben Meftah. Über 18:5 holten sich die Flecker das Auftaktviertel gegen einen perplexen Gegner mit 32:11 und hatten damit für die frühe Entscheidung in dieser Partie gesorgt, die auch in der Folge zunächst einseitig bleiben sollte. Den zweiten Abschnitt gewann Freudenberg mit 21:14, war die Halbzeitführung mit 28 Zählern mehr als komfortabel. Heikel Ben Meftah nutzte die Gunst der Stunde und setzte im zweiten Spielabschnitt alle Akteure im Kader ein. In der Defensive verloren die Freudenberger phasenweise zwar den Zugriff, doch weil im Angriff nach wie vor fast alles klappte, knackte der TVF auch die 100-Punkte-Marke – zum zweiten Mal in dieser Saison übrigens.

TV Freudenberg: M. Ben Meftah (26/5 Dreier), R. Ben Meftah (19/1), Zwinge (11/3), Trautmann (10), Lütz (9/2), Bretthauer (9/3), Schlund (5/1), Emrich (5), Sahm (2), Wirth (2), Knie (2), Rott (1).

TuS Fellinghausen - SG VFK Boele-Kabel 55:63 (34:37). Fellinghausen muss weiter auf den dritten Saisonsieg warten und verbleibt damit in der kritischen Zone. Gegen die routinierten Hagener enttäuschte der TuS aber keineswegs, bewegte er sich mit Boele-Kabel doch über weite Strecken spielerisch auf Augenhöhe. Am Ende entschieden Kleinigkeiten in einer intensiv geführten Partie. Mit einem 57:55-Vorsprung ging es in die letzte Minute, in der Boele-Kabel dann mit all seiner Erfahrung zwei Dreipunktewürfe im Korb versenkten. Dem hatte Fellinghausen nichts mehr entgegenzusetzen.

TuS Fellinghausen: Kayali (3), Overhoff (1), Galster (2), Wotzke (2), Kniesche (16), Jakubik-Dilba (11), Klappert (14), Affronti, Kovacevic, Gün (3), Bednarek.

Baskets Lüdenscheid II-TV Jahn Siegen 52:87 (29:47). Ihren dritten Saisonsieg landeten der TV Jahn Siegen. Nach einem ausgeglichenen Start (10:9), setzten sich die Jahner besonders durch Fastbreaks gegen die Mann-Mann-Verteidigung der Lüdenscheider durch und beendeten das erste Viertel mit einem 14:2-Lauf. Die komfortable Führung wurde im zweiten Viertel gegen die körperlich und spielerisch unterlegenen Gastgeber leicht ausgebaut. Im dritten Viertel ließ der TVJ nur sieben Punkte zu und machte selbst derer 19. Das letzte Viertel verlief ausgeglichener, der Auswärtssieg geriet aber nie in Gefahr. Kapitän Philipp Bruch bilanzierte: „Das war insgesamt ein gutes Spiel. Allerdings hätten wir mit weniger unnötigen Ballverlusten und cleveren Spielzügen noch deutlich höher gewinnen müssen.“

Jahn Siegen: Schenk (22), Bläser (15), Wahl (11), Schumacher (9), Stricker (9), Bruch (8), Pakmor (7) Baraniak (4), Rau (2).