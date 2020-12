Basketball: TV Freudenberg im Ruhestand

Freudenberg. Die älteren Basketballfans werden sich vielleicht erinnern: Am 6. März 2020, also vor knapp einem Dreivierteljahr, hat der TV Freudenberg letztmals um Punkte gespielt, verlor bei der SG VFK Boele-Kabel mit 69:78. Nur noch vier Spieltage hätten danach auf dem Programm gestanden – trotz der Niederlage in Hagen mit besten Aussichten, auf sportlichem Weg erstmals den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen, nämlich als Abschlusszweiter der Landesliga 6. Nun, zu diesem erhofften Szenario kam es bekanntlich nicht, doch durften sich die „Flecker“ wenig später dann doch über den Aufstieg freuen. Die Euphorie darüber verflog so schnell wie ein Fastbreak.

Saisonstart wohl erst nach Karneval Außerhalb der virtuellen Welt hätte dieses Treffen einen großen Raum gefüllt. Zum sechsten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hatte der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) zu einer digitalen Mitgliederkonferenz geladen. „Es waren 121 Vereine aus NRW dabei“, berichtet WBV-Präsident Uwe Plonka. Dabei diskutieren Verband und Vereine über mögliche Szenarien für die aktuelle Saison, die für alle Mannschaften unterhalb der 1. Regionalliga noch nicht begonnen hat. Der Hagener befürchtet, „in einen Winterschlaf zu verfallen, aus dem wir nicht mehr aufwachen“. So weiß er aus anderen Landesverbänden von Mitgliederverlusten. „Bei uns ist das noch nicht der Fall. Einige Vereine haben sogar Mitglieder gewonnen.“ Zunächst war geplant, dass die Saison weitgehend Mitte Januar beginnen soll. „Das erscheint allerdings nicht mehr realistisch“, sagt Uwe Plonka. Da die Spielzeit bis zum 30. Juni verlängert worden ist, hofft der WBV-Chef darauf, eine Saison in Form einer Halbserie spielen zu können. „Wenn wir nach Karneval starten könnten, wäre das möglich. Wir würden dann die Rückrunde absolvieren, weil die Vereine ihre Hallenzeiten entsprechend geplant haben.“ Denkbar sei auch, dass sich eine Playoff-Runde anschließt – vor allem dann, wenn die Ligen noch einmal in Gruppen aufgeteilt werden müssen. „Das ist denkbar, weil wir durch den vermehrten Aufstieg nach dem Abbruch der Saison 2019/2020 bereits 14er- und 16er-Ligen haben.“ Und: Auch diesmal ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Abstieg ausgesetzt wird.

Heute, rund neun Monate später und seit dem Zwangsabbruch der vergangenen Saison ohne Punktspiel, liegt der Basketball beim TV Freudenberg brach. Kein Mannschaftstraining, schon gar keine Wettkämpfe, eine unklare Perspektive und die Sorge, ob, wann und wie es weiter geht. All dies treibt Heikel Ben Meftah um. „Klar, auch wir müssen Opfer bringen, aber die erneute Saisonverschiebung ist ein harter Rückschritt für uns“, klagt der Trainer. Er hat die Jungs mit Ausnahme seiner Söhne Miguel und René seit dem Abbruch der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021, die für den TVF eigentlich schon am 8. November mit der vorgezogenen Partie beim TV Gerthe in Bochum hätte beginnen sollen, nicht mehr „real“ gesehen.

Wann geht es für die Freudenberger Basketballer (links) in der Liga weiter? Der Saisonstart in der Oberliga ist ungewiss. Foto: Carsten Loos

Ein harter Rückschritt

Die Mannschaft hält sich seitdem im Rahmen der Möglichkeiten fit, aber Ben Meftah weiß auch: „Ein Teamtraining ist durch nichts zu ersetzen, gerade auch im Basketball. Die Arbeit mit dem Ball ist doch auf Null heruntergewirtschaftet.“ Die Spieler hätten von ihm zwar ein Individualprogramm auferlegt bekommen und man würde sich regelmäßig zu Zoom-Konferenzen verabreden, doch je länger die Hallen dicht blieben, je kürzer die Tage würden und je kälter es würde, desto größer sei die Gefahr, noch mehr an Motivation, an Durchhaltevermögen einzubüßen, ja sich sogar vom Basketball abzuwenden.

Die sich abzeichnende erneute Verschiebung des Saisonstarts 2020/2021 auf die Zeit um oder sogar nach Karneval – das wäre Mitte Februar – lässt bei Heikel Ben Meftah die Befürchtung aufkeimen, dass seine böse Vorahnung bald Gewissheit wird: „Ich glaube, dass die ganze Saison weg ist.“ Heißt: Sie findet gar nicht statt, wird annulliert.

Verschiedene Saisonvarianten

„Dann könnten wir alle im Herbst 2021 neu starten, und zwar in eine garantierte Saison“, spekuliert der TVF-Coach, wobei ihm eine andere und wohl auch realistischere Variante lieber wäre: „Es wird ab Februar/März eine einfache Runde ohne Abstieg gespielt.“ Lieber deshalb, weil sein im Vergleich zu anderen Mannschaften junges Team die Zeit zum Lernen in der Oberliga bekäme, die sie braucht, um sich auf Dauer in dieser Klasse zu halten.

Als Solo-Selbstständiger, der mit dem Lehren des Basketballsports im Verein und in der Schule seinen Lebensunterhalt verdient, ist Heikel Ben Meftah von den Verboten und Einschränkungen besonders betroffen. Dies schließt auch seine Honorartätigkeit als Teammanager bei der deutschen Nationalmannschaft ein. Nach der Niederlage im Februar gegen Großbritannien verloren sich alle aus den Augen, weil es keine Olympia-Qualifikation, kein Olympia und keine Lehrgänge gab – bis Ende November. Da traf sich die Mannschaft zu Trainingslager und zwei Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft 2022 im südfranzösischen Pau.

Eine „merkwürdige Veranstaltung“

„Hotel, Sporthalle, Hotel, Coronatests – unser Aktionsradius war gefühlt bei 100 Metern“, sagte Heikel Ben Meftah und sprach von einer „befremdlichen Veranstaltung“. Trotz dieses vorübergehenden Lebens in einer „Blase“ war es nicht nur für ihn ein von Emotionen geprägtes Wiedersehen. Dass Deutschland nicht sehr erfolgreich war, konnten alle verschmerzen, denn die DBB-Auswahl ist als EM-Gastgeber in zwei Jahren automatisch qualifiziert. Zurück im Siegerland, bricht sich bei Heikel Ben Meftah wieder die Ungewissheit Bahn: Wann und wie geht es mit dem Vereinsbasketball weiter? Die Antwort darauf kennt niemand.