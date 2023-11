Banfe jubelt nach 40-Meter-Freistoß, Schameder muss zugucken

Wittgenstein. Nur drei Partien mit Wittgensteiner Beteiligung gingen in der B-Klasse über die Bühne. Die heimischen Teams blieben ohne Dreier.

Praktisch in letzter Minute hat der SV Feudingen im Derby der Kreisliga B2 einen Derbyerfolg liegen lassen. Gegner VB Banfe glich in der Nachspielzeit noch zum 1:1 aus. Während es für Laasphe/Niederlaasphe und Birkelbach II keine Punkte gab, gab es für den SV Schameder keinen Einsatz. nach dem anhaltenden Regen der vergangenen Tage wurden am Flugplatz alle drei Partien (erste, zweite und Damenmannschaft) abgesagt, also auch der Auftritt des Spitzenreiters gegen Diedenshausen.

Das Ausrufezeichen des Tages setzte der Tabellenzweite SV Eckmannshausen, der den Rangsiebten Eichen-Krombach mit 11:0 nach Hause schickte.

SV Feudingen – VfB Banfe 1:1 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die überwiegend im Mittelfeld ausgetragen worden war, spielten die Banfer nach erneutem Foulspiel von Marvin Hoffmann ab der 43. Minute mit einem Mann weniger. Aner nicht unbedingt schlechter. „Banfe hat das trotz der Gelb-Roten Karte gut gemacht. Sie haben sich etwas zurückgezogen, ab und zu mal passend angelaufen und uns dadurch zu Fehlern gezwungen. Man hat also leider nicht gemerkt, dass wir einer mehr waren“, gestand Heimelf-Coach Stephan Senner ein.

Durch einen Fehlpass im Spielaufbau eroberte Feudingen den Ball und Benjamin Pfeiffer verwandelte den langen Ball von Mitspieler Jonas Weber in die Führung (71.). „Da hatten wir eine Lücke in der Abwehr, die uns wahrscheinlich zu elft nicht passiert wäre. Trotzdem haben wir die Ruhe behalten und weiterhin auf Augenhöhe gespielt“, meinte VfB-Trainer Carsten Roth.

Die nächste große Chance des SV vereitelte der Banfer Torwart Konstantin Blecher, bevor der VfB auf einen Stürmer mehr umstellte und auf den Ausgleich drängte. Der fiel auch noch, wenngleich etwas glücklich: In der 92. Minute „titschte“ der Ball nach einem Freistoß von Patrick Lenz aus 40 Metern vor dem Tor auf, wodurch er unhaltbar wurde und zum 1:1 im Netz landete.

FC Hilchenbach II – SG Laasphe/Niederlaasphe 2:0 (1:0). „Wir hatten heute mit insgesamt elf krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen und sechs Leuten, die aus der zweiten Mannschaft ausgeholfen haben, schwierige Vorzeichen. Daran gemessen war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, bei dem wir uns ganz gut geschlagen haben“, berichtete SG-Trainer Jonas Pfeil.

Die Gäste verteidigten aber eine frühe Standardsituation schlecht, sodass Florian Münker zum 1:0 traf (3.). Danach ließ die SG wenig zu, wirklich große Torchancen gab es auf ihrer Seite aber auch nicht. Eine kurze Unaufmerksamkeit nutzten die ebenfalls ersatzgeschwächten Hilchenbacher, die insgesamt defensiv gut standen, dann eiskalt aus und Alex Bredin legte zum entscheidenden 2:0 nach (78.).

SF Birkelbach II – SV Grün-Weiß Eschenbach 1:4 (1:2). „Eschenbach musste gar nicht viel mehr investieren. Wir haben es ihnen hinten viel zu einfach gemacht und vorne waren wir nicht gefährlich genug. Deswegen haben wir verdient verloren“, resümierte Jonah Stremmel von den Sportfreunden.

Für die Grün-Weißen trafen Jan-Hendrik Pöpping (10./41.), Oliver Nickel (75.) und Toni Schäfer (89.). Nach einer birkelbacher Hereingabe von Jonas Wied schoss Phil Reuter zwar ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:1, wirklich ins Spiel brachte das die Heimelf aber auch nicht.

