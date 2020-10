„Ausverkauft“ in Zeiten von Corona

Siegerland. In der Rubrik „Kabinengeflüster“ geht es heute um das Für und Wieder einer Fußball-Ehe in Siegen und coronabedingte Ausfälle.

Dass ein Stadionsprecher in Siegen mal ein „Ausverkauft“ hinter der Bekanntgabe einer vierstelligen Zuschauerzahl gehängt hätte, daran können wir uns bei allem Nostalgie-Gerede der vergangenen Tage nun wirklich nicht erinnern. Corona macht’s 2020 möglich. Am Sonntag bevölkerten 1000 Mund- und Nasenschutz-Trägerinnen und -Träger das Leimbachstadion - mehr waren gemäß Hygienekonzept seitens Kreis-Gesundheitsamt und städtischem Ordnungsamt im Stadt-Derby der Siegener Sportfreunde gegen den 1. FC Kaan-Marienborn nicht erlaubt. Also richtig verkündet: „Stadion ausverkauft“.

Ob wir das in Zukunft auch noch mal vernehmen können, wenn die volle Kapazität an Rängen im Leimbachstadion besetzt ist? Wenn wir uns recht erinnern, müssten das dann 18.500 sein. Einst, als der VfL Bochum in der Zweitliga-Saison 2005/2006 mit 3:0 von den Siegener Sportfreunden abgekanzelt wurde, war diese Zahl fast erreicht worden.

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Sportfreunde Siegen gewinnen das Stadtderby mit 2-0 Mit 2:0 setzten sich die Sportfreunde Siegen im Oberliga-Stadtderby gegen den 1. FC Kaan-Marienborn durch. Foto: René Traut

Vor dem Umbau für die Zweitliga-Spielzeit passten noch 25.000 rein ins Rund. Wir erinnern uns an den Auftritt der 74er Weltmeister um Franz Beckenbauer in den frühen 80ern oder auch an das Zweitliga-Aufstiegsspiel gegen die Offenbacher Kickers im Frühling 1998 - da war die „Bude“ mal picke-packe voll.

Man merkt schon, dass diese Zahlen immer irgendwie mit den Sportfreunden zusammenhängen. Von daher erscheint es verständlich, dass sich Widerstände aus dem aktuellen Mitgliederbestand gegen eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit dem „Newcomer aus Siegen-Ost“ aufbauen.

Auch aus Vorstandskreisen ist dahingehend eine gewisse Skepsis artikuliert worden. In unserem Kommentar am Samstag hatten wir dazu kritisch Stellung bezogen. Und wie das so ist: Wenn man sich irgendwie aus dem Fenster hängt, muss man mit Gegenwind rechnen. Diese Erfahrung ist nicht neu. Jedenfalls hat Frank Weber, der stellvertretende Vorsitzende der Sportfreunde, in einem langen persönlichen Gespräch die Gründe für seine skeptische Grundhaltung gegenüber diesem „Doppel-Mäzenaten-Konstrukt“ geäußert, das ihm einseitig - nämlich aus Kaan-Marienborn - lanciert erscheint.

Einem „vernünftigen Weg“ in eine Zusammenarbeit stünde, so Weber, jeder im Sportfreunde-Vorstand aufgeschlossen gegenüber. „Über Zahlen und Motive ist in diesen Plänen aber noch kein Wort verloren worden. Und da beginnen meine Zweifel und Bedenken an der Lauterkeit des Vorhabens.“

Weber vermeidet zwar den Begriff „feindliche Übernahme“, vermerkt jedoch, dass es um die finanzielle Situation der Sportfreunde keineswegs so schlecht stehe, wie oft dargestellt und die aktuell darüber hinaus in keiner Weise abhängig sei von Zuwendungen des Ehrenpräsidenten Manfred Utsch. Aber: „Der eingeschlagene Sparkurs ist einfach notwendig“, so Weber.

Bildergalerie vom Derby Eine Fotostrecke aus dem Derby zwischen Sportfreunde Siegen und 1. FC Kaan-Marienborn finden Sie unter

Bei den derzeit noch wenig konkreten Darstellungen der Pläne liege zudem ein „weiter Weg hin zu annehmbaren Beschlüssen“ vor den Beteiligten, die nicht vor 2022 oder gar 2023 greifen könnten.

So viel erstmal dazu. Kommen wir also zurück zum Sportlichen und blicken auf das Derby - oder besser zu den Randerscheinungen. Die gut ein Dutzend Banner auf der Gegengeraden des Stadions (siehe Foto oben) sprechen Bände über die Grundhaltung der Sportfreunde-Anhängerschaft, die sich durch das Ergebnis dieses Fußball-Sonntags natürlich bestätigt sieht.

Viel Wirbel um wenig Ausgegorenes also? Wir werden die Entwicklung abwarten.

Apropos Entwicklung. Was sich in Kreuztal - und speziell in der Sporthalle Stählerwiese - getan hat, ist ein kleiner Augenschmaus. Das neue Tribünengebilde an der Kopfseite der Halle und die außerordentlich verbesserten Lichtverhältnisse machen die Spielstätte des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf fast schon zu einer echten Arena.

An Torhüter Marin Durica, hier bei einer Parade im Spiel gegen Aue, lag es nicht, dass die Heimpremiere in neuer Halle verloren ging. Foto: heiko Burbach

Beim kleinen Pausengespräch mit dem langjährigen Mannschafts-Betreuer und jetzigen Corona-Beauftragten Bernd Spies äußerte der am Samstagabend den Wunsch nach einer weiteren Ausbaustufe - und zwar auf der der neuen Tribüne gegenüberliegenden Kopfseite. „Das wär’s“, so Spies. „Dann bekämen wir mehr als 2000 Zuschauer hier rein.“

Damit dürfte er den Handballfreunden aus der Seele sprechen. Doch weiß auch er, dass man derzeit an weiterführende Bau-Maßnahmen in dieser Sache kaum einen Gedanken verschwenden wird. Die Kommunen haben andere Probleme. Das jetzt Erreichte ist ja auch so schon aller Ehren wert. Und wer weiß schon, wann die Corona-Pandemie mit allerorts steigenden Infektionszahlen überhaupt mal wieder größere Besucherzahlen zulässt. Am Samstag waren es in Kreuztal 463 Zuschauer - und die hatten wahrlich genug Platz.

Covid 19 - das Thema hält die Nation auf Trab. Die Ausfallzahlen in allen Sportarten steigen mit den Infektionszahlen um die Wette. Die Handball-Frauen des TVE Netphen können ihr Lied davon singen, und nun auch die Volleyballerinnen der VTV Freier Grund. Ihr Spiel beim SV Wachtberg mussten sie am Wochenende absagen. Ein Corona-Fall im Umfeld des Teams aus dem südlichen Siegerland machte es nötig.

Die am Wochenende neu hinzu gekommenen Hotspots betreffen praktisch jede sportliche Betätigung. Im Kreis Unna wurde so der gesamte Kontaktsport auf Eis gelegt. Der so gut in die Saison gestartete Fußball-Oberligist Holzwickeder SC (siehe Meldung in der ersten Spalte) muss seinen Spiel- und Trainingsbetrieb für mindestens zwei Wochen einstellen. Das Siegerland blieb vor ähnlich drastischen Maßnahmen bislang verschont. Hoffen wir inständig, dass es so bleibt.