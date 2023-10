Außensichel bringt Theo Hellwig in Leverkusen um den Triumph

Leverkusen. Siegener belegt beim siebten Internationalen Bayer-Judo-Cup den zweiten Platz.

An zwei Tagen wurde der siebte Internationale Bayer-Judo-Cup in Leverkusen am vergangenen Wochenende durchgeführt.

Fast 500 Sportlerinnen und Sportler aus sechs Bundesländern sowie der Schweiz Niederlande und Belgien gingen in den Altersklassen U14 U17 und U20 auf die Matte.

Für einen der drei Teilnehmer der Judofreunde Siegen wurde es zum vollen Erfolg. Theo Hellwig wurde Zweiter im Schwergewicht (+60 kg) in der Altersklasse U14. Bestens aufgelegt startete Theo Hellwig in den Wettkampf und besiegte in der Auftaktbegegnung den Düsseldorfer Alexander Reyngold nach knapp zwei Minuten mit einer Kontertechnik. Das nächste Duell war schon das Semifinale was auch keine Hürde für den Siegener darstellte. Mit Soto-maki-komi machte das Finale perfekt. Trotz des gutes Auftakts musste er sich der Stärke von Julian Graeber (Stella Bevergen) beugen, der mit einer Außensichel siegte.

Bodhan Semenov ging sehr ambitioniert in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm an den Start. Der Bronzemedaillengewinner der Westmeisterschaften der Altersklasse U18 hatte sich hier in Leverkusen einiges vorgenommen. Doch schon in der ersten Begegnung musste er sich dem starken Mykyta Alekseiev geschlagen geben und zog in die Trostrunde ein. Hier konnte er sich erheblich steigern und gewann die nächsten drei Kämpfe vorzeitig. Leider kam dann in der nächsten Begegnung mit einer Würgetechnik das Aus. Trotzdem mit Platz neun ein Achtungserfolg für Bodhan Semenov.

