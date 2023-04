Ausrutscher sind nicht mehr erlaubt

Siegen. Drei heimische Fußball-Bezirksligisten kämpfen gegen den Abstieg in die Kreisliga A.

Die Fußball-Saison 2022/23 biegt auf die Zielgerade ein. Am Pfingstmontag ist Abpfiff in allen Ligen. Doch bis es soweit ist, werden noch viele spannende Spiele stattfinden. Das gilt vor allem im Tabellenkeller der Bezirksliga 5. Nachdem Schlusslicht SG Hickengrund bereits als Absteiger feststeht, kämpfen noch drei weitere heimische Mannschaften gegen den Abstieg in die Kreisliga.

FC Eiserfeld

Am prekärsten ist die Lage für den FC Eiserfeld. Die Mannschaft von Trainer Serdar Adiller steht mit 26 Punkten auf dem vorletzten Platz. Das rettende Ufer ist zwei Punkte entfernt. Dazu haben die FSV Werdohl (27) und die SG Mudersbach/Brachbach (28) auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

„Ja klar, es ist schon eine schwierige Situation“, gibt FCE-Trainer Serdar Adiller zu. „Hätten wir vergangene Woche das wichtige Spiel gegen LWL gewonnen, dann könnten wir etwas beruhigter in die Zukunft schauen.“

Genau solche Spiele wie gegen LWL sind es, die Adiller im Magen liegen. „In den direkten Duellen drückt der Schuh. Das Blöde ist ja, dass wir es ja können. Wir haben zum Beispiel gegen den Zweiten Freudenberg vier Punkte geholt. Gegen Plettenberg sind es null. Das scheint irgendwie Kopfsache zu sein“, glaubt Adiller. Jetzt gelte es, alle Kräfte zu mobilisieren, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Adiller: „Wir haben noch drei direkte Duelle gegen Meinerzhagen II, Freier Grund und Werdohl. Da dürfen wir uns keinen Ausrutscher mehr erlauben, denn wir haben auch noch zwei schwere Spiele gegen Wenden und Rothemühle. Dazu gibt es auch noch einige weiterer direkte Duelle im Keller, wo die Konkurrenten auf jeden Fall punkten werden.“

Er sei aber trotz der misslichen Lage optimistisch. „Und wenn es uns dann doch trifft, können wir es auch nicht ändern. Es gibt Schlimmeres im Leben“, sagt Adiller.

FC Freier Grund

Um einiges besser sieht die Lage beim Zehnten FC Freier Grund aus. Die Mannschaft von Trainer Sascha Lichtenthäler hat vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der Sportliche Leiter und Torwart, Jannik von der Heiden ist optimistisch, dass es dabei bleibt: „Unten ist es sehr eng. Da ist alles sehr ausgeglichen. Wir sind aber alle positiv gestimmt, dass es mit dem Klassenerhalt klappt. Wir haben noch drei Heim- und nur zwei Auswärtsspiele. Das Spiel am Sonntag bei Türk Attendorn ist richtungsweisend.“

Was schmerze, sei die Niederlage gegen Absteiger Hickengrund. „Das waren bitter verschenkte Punkte“, so von der Heiden. Aber er sei optimistisch: „Bis auf Sascha Alt, der an der Schulter operiert wurde, sind alle Mann an Bord.“

SG Mudersbach/Brachbach

Kandidat Nummer drei aus heimischer ist die SG Mudersbach/Brachbach, die genau auf der roten Linie, sprich mit einem Punkt Vorsprung auf die FSV Werdohl auf Platz zwölf steht. Positiv für die SG ist, dass sie wie Werdohl erst 24 Spiele auf dem Konto hat, also noch einmal mehr punkten kann. Nach dem 1:0-Sieg gegen den TuS Plettenberg verließ Mudersbach/Brachbach zum, ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze. „Es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Unsere Formkurve zeigte nach dem schwachen Saisonstart immer mehr nach oben. Wir wollen sehen, dass wir am Ende über dem Strich bleiben. Ich bin deutlich optimistischer, als am Ende des letzten Jahres“, sagt der Sportliche Leiter Christian Scheurer.

