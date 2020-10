Pass in die Gasse #244 Ausdrücke der untersten Schublade am Berleburger „Stöppel“

In der Landesliga-Partie zwischen dem Vfl Bad Berleburg und Rot-Weiß Lüdenscheid gab eine Zuschauergruppe der Gäste ein erbärmliches Bild ab.

Fußball: die schönste Nebensache der Welt. Ich mag diesen berühmten Satz, denn er ruft auch eingefleischten Fans zu: Wenn es im Leben mal hart auf hart kommt, zum Beispiel gesundheitlich, gibt es Wichtigeres als das runde Leder. Durch dieses Eingeständnis verliert der Kampf um den Ball an Ernsthaftigkeit. Auch wenn wir im Tabellenkeller von einem „überlebenswichtigen Spiel“ reden, so meinen wir das natürlich nur im übertragenen Sinne. Alles ist Spiel – deshalb ist Respekt und Fairplay überhaupt erst möglich. All das wurde am Berleburger „Stöppel“ beim Spiel gegen Rot-Weiß Lüdenscheid von einer Gruppe Zuschauer beschmutzt.

Diese Gruppe Mitgereister aus Lüdenscheid – von Fans kann keine Rede sein – pöbelte und beleidigte auf eine Weise, die nur eines verdient gehabt hätte: Platzverweis. Die Unparteiische Jana Klaaßen wurde mit Ausdrücken der untersten Schublade angegriffen, besonders das weibliche Geschlecht war Ziel der verbalen Attacken. Mehrere Befragte bestätigten auch, wie selbstverständlich sich diese Gruppe über die Corona-Hinweise lustig machte, indem ein „gemeinsamer Haushalt“ posaunt wurde. Eltern von Spielern, VfL-Ersatzspieler und neutrale Zaungäste waren Zeuge dieses erbärmlichen Schauspiels.

Da frage ich mich: Wofür hat der Vfl, wenn etwas so offensichtlich ist, Platzordner-Binden in der Schublade? Es gilt immer noch das Hausrecht und von dem ist Gebrauch zu machen. Nicht nur Taten, sondern auch Tatenlosigkeit machen so die schönste Nebensache zu einer sehr hässlichen.