Aufwärmprogramm ist kein dehnbarer Begriff

Viele Vereine klagen über Verletzte, die Gründe dafür sind divers. Eine Sache sollte endlich intensiver angegangen werden, meint unser Kolumnist.

Es gibt einen bekannten Trainer-Spruch beim Aufwärmen: „Jeder noch das, was er braucht.“ Der Satz kommt oft nach den ersten Läufen im Training und lässt dann jedem Einzelnen die für ihn nötigen Dehnübungen frei. So viel Eigeninitiative dürfte bei Erwachsenen eigentlich kein Problem sein, sollte man meinen. Doch es ist eines. Denn wenn ich sehe, wie inklusive Small Talk viel zu kurz und vor allem falsch gedehnt wird, kann man es auch gleich sein lassen. Nullachtfünfzehn, bevor es in hundert Prozent Belastung geht.

Manche Wittgensteiner Teams pfeifen personell zurzeit aus dem letzten Loch. Beim Spiel SG Laasphe/Niederlaasphe gegen Edertal saßen auf beiden Ersatzbänken nur drei Spieler, SG-Coach Christian Ruppert musste mit vierzig Jahren selbst noch einmal ran. Viele Spieler fehlen wegen Muskelverletzungen, andere sind Rückkehrer und geraten in einen Teufelskreis, weil sie aufgrund der dünnen Personaldecke direkt wieder in der Startelf stehen, statt peu à peu in Richtung Vollbelastung zu steuern – und sich erneut verletzen.

Natürlich hat Feudingens Trainer Markus Urner Recht, wenn er sagt, dass der Herbst „traditionell nicht nur eine Erkältungs-, sondern auch Zerrungszeit“ ist. Doch gerade deshalb ist es zwingend notwendig, dass nach einer so langen Spielpause durch Corona verstärkt auf das körperliche Warmup geachtet wird. Im Amateurbereich musst du manche Spieler da einfach an die Hand nehmen, sonst wird das nichts. Ja, es ist nur eine Präventivmaßnahme, doch diese sollte endlich Intensität erfahren.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

