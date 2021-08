Aufstiegsspiele: „Vize“ der A-Liga nicht mehr gegen HSK-Team

Siegen-Wittgenstein/Kaiserau. Bei den zuschauerträchtigen Entscheidungsspielen zur Bezirksliga geht es für den Vertreter aus Siegen-Wittgenstein gegen ein Ruhrgebiets-Team.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat seine Auf- und Abstiegsregeln zur neuen Saison veröffentlicht. Der Vizemeister der Kreisliga A spielt in der kommenden Saison in einem Aufstiegs-Entscheidungsspiel zur Bezirksliga gegen einen Vertreter aus dem Kreis Hagen – bislang wurden diese Spiele gegen Mannschaften aus dem Hochsauerland ausgetragen. Die Mannschaft aus Siegen-Wittgenstein hat in den für den 7. und 13. Juni terminierten Partien zunächst das Heimrecht und tritt zum Rückspiel die Reise zum Vizemeister der Hagener Kreisliga A an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein