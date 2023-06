Aufstiegs-Endspiel: Kleiner „Heimvorteil“ für Freudenberg

Für Dustin Holzhauer, hier im Spiel gegen den SSV Fatih Türkgücü Meschede, geht es am Donnerstag um den Aufstieg in die Landesliga.

Freudenberg. Die Fortuna und ihre Fans müssen zum neutralen Austragungsort am Donnerstag nur gut 35 Kilometer zurücklegen.

Der Termin und Austragungsort für das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga zwischen dem SV Fortuna Freudenberg und der DJK Borussia Münster steht seit Dienstagmittag fest. Die Partie um den einen noch freien Platz findet am Donnerstag, 15. Juni, im Stadion Oststraße in Meinerzhagen statt. Anstoß ist um 19.30 Uhr, als Ausrichter fungiert der RSV Meinerzhagen.

Damit dürfen die Freudenberger, die ihre bisherigen Ausscheidungsspiele in Waltrop und Neheim austragen mussten, auf einen gewissen Heimvorteil hoffen, denn nach Meinerzhagen sind es vom Flecken lediglich rund 35 Kilometer. Die Münsteraner müssen dagegen bis zum Spielort fast 120 Kilometer zurücklegen und zudem die kritische Situation auf der A 45 bei Lüdenscheid bewältigen.

Der Sieger des Spiels steigt in die Landesliga auf, der Verlierer verbleibt in der Bezirksliga.

