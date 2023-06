Aufsteiger EJOT Buschhütten startet stark in 2. Bundesliga

Eutin. Buschhüttener Frauenteam belegt Platz neun zum Auftakt der 2. Bundesliga

Im hohen Norden, nämlich im schleswig-holsteinischen Eutin, eröffneten die Reserve-Mannschaften vom EJOT-Team TV Buschhütten die Saison in der 2. Bundesliga.

Um neun Uhr morgens ertönte der Startschuss für die vier Buschhüttener Frauen Inga Sauer, Gwendolin Rapp, Leonie-Sophie Seltmann und Janina Romanowski. Als Aufsteiger musste das Quartett schnell feststellen, dass beim Offenwasserschwimmen ein anderer „Ton“ herrscht als in der NRW-Liga.

Am besten zur Wehr setzte sich Inga Sauer, die das Wasser als 16. verließ und sich in der dritten Radgruppe einsortierte. Gwendolin Rapp folgte wenig später in der vierten Radgruppe, Leonie Seltmann und Janina Romanowski steckten im hinteren Mittelfeld. Auf der Radstrecke (20 km) hatte Sauer mit technischen Problemen am Rad zu kämpfen, musste mehrfach absteigen und büßte somit ihre hervorragende Ausgangsposition ein. Seltmann erwischte eine gute Radgruppe, in der sie sehr gut mitfuhr. Im hinteren Mittelfeld erreichten die Athletinnen nach einer selektiven Radstecke die Wechselzone, ging es auf den 5 km langen Laufkurs.

Seltmann arbeitete sich mit einer guten Laufleistung noch auf Platz 25 vor. Sauer wurde 32., während Rapp als 34. für die von ihr auf dem Rad geleistete Führungsarbeit Tribut zollen musste. Romanowski vervollständigte auf Platz 38. In der Teamwertung bedeutete dies Platz neun beim ersten Rennen.

Bei den Männern gelang dem Buschhüttener Callum Stedman nach 750 Meter die beste Schwimmzeit. Gut 40 Sekunden später folgten Simon De Cuyper und Daniel Knoepke, die sich jeweils in die Radgruppen zwei und drei einsortierten. Jan-Luca Kottenhahn und Christopher Stötzel stiegen mit etwas Abstand auf das Rad. Nach dem Zusammenschluss der ersten zwei Radgruppen erreichte ein 50-Mann-Pulk zeitgleich die Wechselzone. Mit dabei: Simon De Cuyper und Stedman. De Cuyper übernahm nach seinem schnellen Wechsel die Führung, die er sogar noch ausbaute und damit als Erster das Ziel erreichte.

Stedman folgte auf Platz 15, während Knoepke durch eine gute Laufleistung nur wenige Plätze einbüßte und 53. wurde. Kottenhahn musste bei seiner Zweitliga-Premiere einige Körner auf der Radstrecke lassen und erreichte auf Platz 67 das Ziel. Stötzel wurde 73. In der Endabrechnung bedeutete dies für die EJOT-Männer einer hervorragenden sechsten Platz in der Mannschaftswertung - und das als Aufsteiger in di 2. Bundesliga.

