Auf zu Deutschlands größtem Bergturnfest auf dem Giller

Siegerland. Laut Ausrichter TG Grund haben sich bereits 1500 Sportler fürs 116. Giller-Bergtunfest vom 16. bis 18. Juni angemeldet.

Schneller, höher, weiter. Dieses Motto treibt viele Sportler um. Manchmal auch etwas Neues, wie jetzt beim Giller-Bergturnfest, das mit dem Gillerschwimmen am Sonntag in Dahlbruch und vom 16. bis 18. Juni auf der Ginsberger Heide in sein 116. Jahr geht. „Wir haben viel Bewährtes im Programm, aber auch ein paar neue Sachen“, sagt Ehrenfried Scheel, erster Vorsitzender des veranstaltenden Siegerland-Turngaus bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Hauptsponsors Sparkasse Siegen, “

Gleich zum Auftakt „auf dem Giller“ wartet das größte Bergturnfest in Deutschland mit zwei Premieren auf: Der Gillerlauf (19 Uhr) gehört erstmals zur nun sechsteiligen Rothaar-Laufserie, ist die zweite Station nach dem Erndtebrücker Volkslauf am 1. Mai. Ab 20.45 Uhr debütiert das beliebte „Rudelturnen“ des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein auf der Ginsberger Heide. Bei der letzten Etappe unlängst in Siegen, so Mitorganisator Guido Müller, waren stattliche 320 Sportlerinnen und Sportler dabei.

Am Samstag geht es weiter mit den Erstversuchen: Um 12 Uhr ist Start zur neuen Halbmaraton-Wanderung, die rund um Grund führt, über Höhen, durch Täler, bis Allenbach und Herzhausen und über die Kronprinzeneiche zurück zur Ginsberger Heide. Die Abendveranstaltung (21 Uhr) lockt unter ihrem neuen Namen „Giller-Stars“ mit Vorführungen unter anderem vom Tanzentrum Agne-Prescher, des TV Wattenscheid, des TV Essen-Kupferdreh und der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung vor die Bühne inmitten des „Giller“-Geländes.

100 Schwimmer am Start

„Wir wollen versuchen, die Leute noch weiter an das Giller-Fieber heranzubringen“, betonte Dagmar Broska. Die Vorfreude der Turnjugend-Vorsitzenden, die beim „Giller“ für die Programm-Koordination zuständig ist, hat sich im Vorfeld bestätigt. 1500 Sportler hätten sich bereits angemeldet, rechnete Oliver Strahmann, Vorsitzender des Ausrichters TG Grund, vor, „im vergangenen Jahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt rund 1100 Meldungen.“ Allein beim Gillerschwimmen, das vor Jahresfrist ausgefallen war, machen über 100 Wasserratten mit.

Am Dienstag hat der Aufbau auf dem Gelände begonnen. „Der Platz ist in einem guten Zustand“, freut sich Strahmann. Das war nicht immer so, in den vergangenen Jahrzehnten hat „Kultur pur“ oft buchstäblich tiefe Spuren auf der Ginsberger Heide hinterlassen. Holger Menzel zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen eine Woche vor den ersten Wettkämpfen. „Die bisherigen Anmeldezahlen sprechen für sich“, erklärte der Veranstaltungsleiter und „Chef“ von 120 ehrenamtlichen Helfern, „dass das Giller-Bergturnfest wieder angenommen wird.“ Im vergangenen Jahr konnte das traditionsreiche Sportfest erstmals nach der Corona-Pandemie wieder im üblichen Rahmen stattfinden.

Unterdessen bekommt auch das große Turnertreffen die Preissteigerungen allerorts zu spüren. „Unsere Bühne ist ist in diesem Jahr kleiner“, erklärte Dagmar Broska, „darauf könnten wir bei schlechtem Wetter nicht mehr mit Wettkämpfen ausweichen.“ Immerhin, betonte Strahmann: „Wir haben die Startgelder gehalten.“ Und die beliebten Giller-Medaillen gibt es auch, „selbst wenn die inzwischen das Doppelte kosten“. Unterm Strich fehlen derzeit noch 2000 Euro im Etat, merkte Menzel an. Prompt sagte Sparkassen-Mann Günter Zimmermann („Wir wissen, wie gut das ‚da oben‘ organisiert wird“) noch während der Pressekonferenz zu, dass sein Haus die zugesagte Unterstützung von 4500 Euro um 500 Euro erhöhen werde.

Auch für das Zeltlager konnte Oliver Strahmann Zulauf melden: „160 Zelte und Pavillons sind bislang angemeldet. Es wird richtig voll.“ Alles kein Problem für die Organisatoren. Selbst die Rekordzahl von 1600 Brötchen fürs Frühstück am Samstag und Sonntag sind bereits geordert – Lieferung inklusive.

