Auf den letzten 200 Metern schlägt Maria Espeter zu

Kreuztal. Hanna Katharina Terlinden wechselt von Bayer Leverkusen zur LG Wittgenstein und debütiert in Kreuztal. Maria Espeter siegt im Lauf über 800 Meter.

Dass Leichtathleten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sich dem TSV Bayer 04 Leverkusen anschließen, ist in den vergangenen Jahren einige Male vorgekommen. Nun gibt es einen Vereinswechsel in umgekehrter Richtung. Hanna Katharina Terlinden ist seit diesem Monat für die LG Wittgenstein startberechtigt und trug beim Testwettkampf der LG Kindelsberg Kreuztal am Samstag erstmals das schwarz-weiße Trikot der LGW.

Platz sechs im Weitsprung

In der weiblichen Jugend U18 erzielte Terlinden im Kugelstoß (3 kg) eine Weite von 9,22 Metern und den dritten Platz. Mit dieser Leistung blieb sie lediglich 18 Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung. Im Weitsprung freute sie sich mit 4,53 Metern über eine persönliche Bestleistung, die Rang sechs bedeutete.

Bei optimalen äußeren Bedingungen ging Maria Espeter (Frauen) im 800-Meter-Lauf an den Start und zeigte bei ihrem zweiten Bahnlauf in diesem Jahr ein sehr gutes Rennen. Bei 600 Metern lag sie im altersklassenübergreifenden Feld aller 800-Meter-Läuferinnen auf Rang zwei noch in Lauerstellung. Doch dann setzte sie über die letzten 200 Meter zum Sprint an und gewann den Lauf in 2:31,67 Minuten. Sie nahm der zweitplatzierten Frauenläuferin, Triathletin Hanna Jung (LGK), knapp acht Sekunden ab.

