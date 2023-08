Aue-Wingeshausen geht ohne Punkte ins Festwochenende

Salchendorf. Aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit gab es für den Aufsteiger auch im zweiten Auswärtsspiel nichts zu holen.

Das war nicht das erhoffte stimmungsvolle Vorprogramm zum Wingeshäuser Dorffest-Wochenende: Der TSV Aue-Wingeshausen hat am Donnerstagabend ein hart umkämpftes Meisterschaftsspiel bei dem SV Germania Salchendorf knapp mit 2:3 (1:3) verloren und hängt mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel fest. Auswärts scheint die Elf von Martin Uvira ein anderes Gesicht zu zeigen als zu Hause. Der neue TSV-Coach musste am Wüstefeld vor allem in der Halbzeitpause klare Worte finden, denn die eigenen Qualitäten, die noch beim 4:0 über Giersberg so stark ausgespielt wurden, zeigten die Wittgensteiner zunächst nicht.

„Wir standen in der ersten Halbzeit einfach gar nicht gut in den Ketten“, erklärte TSV-Stürmer Maximilian Schreiber. Dabei vernachlässigten die Gäste vor allem die rechte Seite, über die sich die Germania mehrmals kinderleicht durchkombinieren konnte. Die Folge: Frühes 2:0 für Salchendorf, nachdem Kevin Hensel (14.) und Daniel Debus (16.) jeweils eine Hereingabe von außen vollendeten.

Hingegen kam der Anschlusstreffer durch Youngster Gideon Schmidt eher überraschend; er traf nur eine Minute später mit dem ersten gefährlichen Angriff des TSV, der in der Folge ein wenig besser in die Partie kam. Kurz vor der Pause schockte Salchendorf seine Gäste dann durch einen weiten Ball, den Benedikt von Fugler mitnahm und zur 3:1-Pausenführung für die Gastgeber einschweißte (41.).

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein ganz anderes Bild: Aue-Wingeshausen rannte an und erkämpfte sich nach einer Pressingsituation den Ball, den erneut Schmidt zum wiederholten Anschlusstreffer in den Salchendorfer Kasten bugsierte (59.). Danach wurde die Partie körperlich auf beiden Seiten. Schiedsrichterin Nicole Hoffmann ließ sehr viel durchgehen, Schreiber hätte sich mehr Konsequenz gewünscht hätte: „Die Schiedsrichterin hatte das Spiel in der zweiten Halbzeit leider gar nicht unter Kontrolle und von beiden Teams wurde es dann sehr emotional.“

Elfmeter verschossen

Das gipfelte in einer Großchance, die Schreiber selbst vergab und einem Foulelfmeter in der 85. Minute, den der eingewechselte Kilian Seidel verschoss. Ein Tor viel also nicht mehr und Salchendorf durfte sich am Ende der glückliche Sieger nennen, womit Schreiber natürlich nicht zufrieden war: „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war absolut inakzeptabel, aber gerade aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden verdient gewesen.“

Mit leicht gedämpfter Freude widmet sich Wingeshausen nun dem Dorffest und hat dann das Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger Eiserfeld vor der Brust. Salchendorf, das nach Erndtebrück erneut einen Wittgensteiner Vertreter bezwang, gastiert am nächsten Freitag bei den SF Edertal.

