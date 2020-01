Attraktive SKV-Gegner in Heimwettkämpfen

Die Deutsche Turn-Liga (DTL) hat jetzt die offiziellen Termine und Paarungen für die sieben Wettkampftage 2020 in der 1. Kunstturn-Bundesliga veröffentlicht.

Vorab war klar, dass die Siegerländer KV in diesem Jahr nur drei „Heimspiele“ bestreiten darf. Erspart bleibt der SKV aber wie schon 2019 die weite Reise ins brandenburgische Cottbus. Die Lausitzer sind am 10. Oktober der Gegner im ersten Heimwettkampf.

Platz vier für Siegerländer KV in Ludwigsburg

Mit der KTV Straubenhardt begrüßt die SKV am 24. Oktober zudem den amtierenden Deutschen Meister. Gegner im dritten Heimwettkampf ist am 14. November der Vize-Meister TG Saar. Aller Voraussicht nach wird ausschließlich in der dann umgebauten Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal geturnt. Zum Liga-Auftakt geht es für die Siegerländer zu Aufsteiger Eintracht Frankfurt.

Die Termine im Überblick: 3. Oktober Eintracht Frankfurt - SKV; 10. Oktober SKV - SC Cottbus; 17. Oktober TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau - SKV; 24. Oktober SKV - KTV Straubenhardt; 7. November TuS Vinnhorst - SKV; 14. November SKV - TG Saar; 21. November StTV Singen - SKV.