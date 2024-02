Ante Simic wechselt aus Hildesheim ins Siegerland

Ferndorf/Gelnhausen 26-Jähriger für den linken Rückraum des TuS kommt vom Tabellenführer der Staffel Nord-West der 3. Handball-Liga.

Handball-Drittligist TuS Ferndorf wird sich ab sofort mit dem 26-jährigen Ante Simic vom Tabellenfrührer der Drittliga-Staffel Nord-West, Eintracht Hildesheim, verstärken. Simic wird seinen vor dieser Saison bei den Hildesheimern abgeschlossenen Zwei-Jahres-Vertrag auflösen. Der gebürtige Kroate ist zudem in der Abwehrarbeit variabel einsetzbar, kann im Mittelblock, aber auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden. Vor seinem Wechsel nach Hildesheim spielte Simic seit 2020 für den SV Anhalt Bernburg in der 3. Liga Ost und kam dort in der vorausgegangenen Spielzeit auf mehr als 120 Feldtore. 2017 ist der Rechtshänder nach Deutschand gekommen und war zunächst für den hessischen Drittligisten TV Gelnhausen am Ball.

Dansenberg entlässt Coach

Gleichzeitig meldet der TuS Kaiserslautern-Dansenberg, am vergangenen Sonntag in Kreuztal dem TuS Ferndorf deutlich mit 22:36 unterlegen, dass er sich von seinem Trainer Thomas Weber getrennt hat. Der Vorstand habe damit, so wird es auf der Homepage des TuS formuliert, die Konsequenzen aus dem Auftreten der Mannschaft in der Kreuztaler Stählerwiese, aber auch aus den zuletzt gezeigten, schwachen Leistungen gezogen. Das Training übernimmt ab sofort der Coach der in der Oberliga beheimateten zweiten Mannschhaft, Theo Megalooikonomou.

