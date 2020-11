Diese Personalie wird auf großes Interesse stoßen in der Deutschen Turnszene. Die TG Saar hat vor dem Halbfinale der Deutschen Turnliga gegen die KTV Straubenhardt personell nachgelegt und Andrey Likhovitskiy von der KTV Obere Lahn verpflichtet. Der für Weißrussland turnende 34-Jährige ist neben Oleg Verniaiev (Ukraine) und Nikita Nagornyy (Russland) der dritte Ausländer im Kader der TG Saar. Pikant: Im DTL-Finale 2018 war Likhovitskiy der entscheidende Mann, als er bei Gleichstand das letzte Duell zugunsten der KTV Obere Lahn entschied, womit Straubenhardt nur die Vizemeisterschaft blieb.

Andrey Likhovitskiy im Trikot der KTV Obere Lahn am Barren in Aktion. Foto: Florian Runte

Bei der KTV pausierte Likhovitskiy in dieser Saison, die sich vor dem Abbruch auf zwei Wettkämpfe im Oktober beschränkte, in Folge einer Operation an der Schulter. Da der Routinier für die Hessen in diesem Jahr also noch nicht zum Einsatz kam, war ein kurzfristiger Wechsel nun möglich. „Andrey ist bei uns weiter fest eingeplant und schon wieder heiß auf die Liga“, betont Albert Wiemers, Sportwart der KTV Obere Lahn, dass Likhovitskiy nur vorübergehend wechselt, quasi „ausgeliehen“ wird – und zur Saison 2021 wieder bei „seinem“ Verein an die Geräte geht.

Einsatz am Pauschenpferd ist eine Option

Wiemers sagt über Likhovitskiy: „Aktuell ist er im Training, aber noch nicht wieder in alter Form. Er kommt vermutlich an den Geräten in Frage, an denen die Schulter nicht zu sehr belastet wird.“ Eine wahrscheinliche Option ist ein Einsatz am Pauschenpferd. Ein wichtiges Argument für die Verpflichtung von Likhovitskiy ist dessen Wohnsitz in Biedenkopf sein. Ein Risiko mit möglichen Einreisebeschränkungen besteht, anders als bei anderen Ausländer-Verpflichtungen, bei ihm nicht. „Andrey ist unser Backup, falls Oleg oder Nikita nicht einreisen können“, sagt der TG-Saar-Vorsitzende Thorsten Michels. Dazu, ob solche Sorgen konkret bestehen, äußert er sich aus taktischen Gründen hingegen nicht.

Das Halbfinale, zugleich die Neuauflage des Vorjahresfinals, ist für Samstag, 21. November, 18 Uhr terminiert. Laut eines Berichts der „Saarbrücker Zeitung“ will Titelverteidiger KTV Straubenhardt eine Verlegung auf den 5. November erwirken und hat sogar einen Anwalt in dieser Sache eingeschaltet.