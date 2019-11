Andreas Schneiders Erfolg bei der SG Winterberg/Züschen

Andreas Schneider steht mit der SG Winterberg/Züschen in der Fußball-Kreisliga A im Hochsauerlandkreis souverän an der Tabellenspitze. Im Interview spricht der ehemalige Trainer des VfL Girkhausen und des TSV Aue-Wingeshausen über den bisherigen Erfolg, seine Ziele und den Wittgensteiner Fußball, den er immer noch verfolgt.



Herr Schneider, nach 15 Spielen sind Sie mit der SG Züschen/Winterberg unangefochtener Tabellenführer und Sie persönlich haben den besten Punktedurchschnitt (2,8) in Ihrer bisherigen Karriere, es läuft bei Ihnen, oder?

Schneider: Viel besser kann es tatsächlich eigentlich nicht laufen. Mit neun Punkten Vorsprung stehen wir gut da. Zurückblickend war die Niederlage am zweiten Spieltag gegen TuS Velmede/Bestwig ganz wichtig, denn da haben die Spieler nochmal richtig begriffen, was sie dafür tun müssen, um oben mitzuspielen.





Wie kam es dazu, dass Sie bei der SG Züschen/Winterberg gelandet sind und welche Erwartungen wurden an Sie gesetzt?

Der Verein wusste immer selbst um das Potenzial in der Mannschaft, allerdings ist das Team immer so ein bisschen hinter den Möglichkeiten geblieben. Im Frühjahr waren die Verantwortlichen dann auf der Suche nach einem externen Trainer, der hier in der Region völlig unbekannt ist. Jörn Nölling, der sowohl hier als auch bei mit während meiner Zeit beim VfL Girkhausen gespielt hat, hat mich letztlich empfohlen und den Kontakt hergestellt. In den ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich gemerkt, dass der Verein langfristig große Ambitionen hat.





Wie würden Sie Ihre Mannschaft und ihre Art Fußball zu spielen charakterisieren?

Die Mannschaft ist eine absolut überragende Truppe, die sehr jung ist und richtig Bock auf Fußball hat. Die Kameradschaft untereinander ist herausragend und sie sind lernwillig und hören mir zu, wenn ich versuche ihnen etwas zu vermitteln. Wir spielen einfachen, aber effektiven Fußball, wollen aggressiv nach vorne spielen. Dabei hilft natürlich, dass wir, aus meiner Sicht, spielerisch die beste Mannschaft der Klasse haben.





Da gibt es einige Parallelen zu ihrem ehemaligen Verein, TSV Aue-Wingeshausen, der nach schwierigen Jahren eine Art fußballerische Wiedergeburt in der Kreisliga B feiert, verfolgen Sie den Wittgensteiner Fußball noch?

Ja, natürlich schaue ich jeden Sonntag auf die Ergebnisse in den Ligen. Besonders auf Girkhausen, Sassenhausen oder die Kreisliga B mit Aue-Wingeshausen. Ich gönne dem Verein die aktuellen Erfolge, denn die Verantwortlichen um Roland Kuffner oder auch Patrick Schröder sind sehr gute Menschen und leisten gute Arbeit. Die heutige Mannschaft ist aber qualitativ nicht mit jener zu vergleichen, die ich damals hatte. Aber es gibt immer mal Sachen, die nicht zusammenpassen.





Ist der Fußball im Hochsauerland allgemein besser als in Wittgenstein? Das ist schwierig, viele sagen ja, dass die Wittgensteiner B-Liga im HSK einer A-Liga gleichkäme, doch das ist nicht so. In unserer A-Liga hier herrscht eine Zwei-Klassengesellschaft. Dort sind sechs sehr starke Teams vertreten, die ein höheres Niveau haben als in Wittgenstein, und hinten raus fällt die Klasse deutlich ab. In Wittgenstein ist eine Liga wie die Kreisliga B ausgeglichener, dort kann fast jeder jeden schlagen.





Ist der Hochsauerlandkreis nun Ihre fußballerische Heimat oder können Sie sich eine Rückkehr nach Wittgenstein vorstellen?

Aktuelle sehe ich nur Winterberg/Züschen, ich will als Trainer Spaß haben und eine engagierte Mannschaft weiterentwickeln. In Wittgenstein gibt es wenige Vereine, die diese Haltung haben. Deswegen habe ich unter anderem damals bewusst ein Jahr ausgesetzt, weil es keine Herausforderungen gab. Am ehesten würde mich eine ambitionierte B- oder A-Jugend reizen, aber diese Frage stellt sich aktuell halt einfach nicht.





Was würde passieren, wenn Sie den Aufstieg in die Bezirksliga noch vermasseln würden?

Das wäre sicherlich kein Beinbruch für den Verein. Aber natürlich wäre es angesichts des Vorsprungs unglücklich, wenn wir zumindest die Meisterschaft in unserer Klasse noch herschenken würden. Am Ende steht noch das Qualifikationsspiel gegen den Meister der West-A-Klasse, da kann immer alles passieren. Für die Entwicklung der jungen Mannschaft ist der Schritt in die Bezirksliga aber der richtige, erst dann können wir unser Potenzial voll ausschöpfen. Und für mich persönlich wäre es natürlich auch ein Highlight.