Der in Wittgenstein wohnende Fußballtrainer Andreas Schneider hat sein Glück bei der SG Winterberg gefunden. Im Interview spricht der 51-Jährige über das Niveau der Bezirksliga 4, die Entwicklung seiner Mannschaft und seine eigene Zukunft.

Herr Schneider, fehlt Ihnen derzeit der Fußball?

Andreas Schneider: Natürlich tut ein die Ruhe immer gut und ich kann das auch mal eine Woche lang genießen, aber mitten in der Saison ist es nervig. Zur Regeneration ist ja normal die Winterpause da.

Vor der Saison hatten Sie prophezeit, dass Ihr Team der SG Winterberg/Züschen ein Platz im Mittelfeld der Bezirksliga 4 zuzutrauen ist. Das ist das nun eingetroffen, sind Sie zufrieden?

Natürlich sind wir zufrieden, auch wenn wir bisher erst sieben Spiele gemacht haben und noch nicht alle Gegner kennen. Aber wir habent bisher schon gesehen, dass wir mithalten können. Es ist aber auch viel von anderen Faktoren abhängig, ob wir zum Beispiel unser gesamtes Potenzial abrufen oder wenig Verletzte haben. Und da das in der bisherigen Spielzeit gut gepasst hat, stehe ich voll zu meinen Aussagen.

Die Bezirksliga 4 wird oftmals spöttisch als eine bessere Kreisliga A andernorts betrachtet, würden Sie dem zustimmen?

Die Bezirksliga 4 ist schon eine andere Nummer als die A-Liga, in der wir vergangenes Jahr gespielt haben. Klar ist aber auch, dass es keine Klasse ist, die uns fußballerisch komplett überfordert. Die Teams sind eher athletischer, woran wir uns erstmal gewöhnen mussten. Ganz so einfach zu bespielen, ist sie nun aber auch nicht. Birkelbach hatte in den vergangenen Jahren immer einen starken Kader und hat trotzdem um den Klassenerhalt gespielt. Das spricht auch für die Qualität der Gegner. Generell denke ich aber schon, dass die Bezirksliga 5 stärker ist als unsere, aber das Siegerland hat auch eine viel höhere Dichte an Fußballern sowie ein besseres Einzugsgebiet.

Nach der krachenden 0:4-Pleite gegen den TuS Sundern, wo Sie von der schlechtesten Saisonleistung gesprochen haben, folgte eine 0:2-Pleite gegen Eslohe. Wie groß war damals die Angst vor einem Bruch?

Also Angst und Geld habe ich grundsätzlich nicht (lacht). Nein, ich war selbst etwas geschockt, weil wir uns in den vergangenen Monaten ein großes Selbstbewusstsein angeeignet hatten. Egal ob wir im Pokal gegen Arpe/Wormbach oder in der Vorbereitung gegen den Westfalenligisten FSV Gerlingen gespielt haben. Doch gegen Sundern waren wir stocksteif und beeindruckt vom Gegner, genauso sind wir dann auch aufgetreten. Aber glücklicherweise haben wir uns danach schnell wieder gefangen.

Verfolgen Sie auch die Entwicklungen im Wittgensteiner Fußball, zum Beispiel dass ihr ehemaliger Klub TSV Aue-Wingeshausen Tabellenführer der Kreisliga B ist?

Ja, das verfolge ich sehr intensiv. Beim TSV scheint aktuell viel zusammenzupassen und die haben auch einige gute Leute dazubekommen, was dem Verein gut getan hat.

Gibt es in Wittgenstein einen Verein, der Sie als Fußballtrainer aktuell reizen würde?

Mir geht es gar nicht mehr darum, noch höher oder noch mehr zu trainieren. Mir ist es vielmehr wichtig, eine Truppe zu haben, die den Fußball so angeht, wie ich das tue. In den vergangenen Jahren habe ich aber ganz wenige Teams gesehen, bei denen diese Komponente gegeben war. Hier bei der SG Winterberg/Züschen spüre ich dieses Feuer, was gepaart mit einer vernünftigen Spielklasse gar nicht so einfach zu finden ist. Hier wird einfach eine Menge getan, sei es für das Team oder für mich, uns fehlt es an nichts, und wenn doch, dann kümmern sich die Verantwortlichen der Vereine sofort darum.

Also liegt Ihre Zukunft weiter bei der SG Winterberg/Züschen?

Wir haben noch nicht über das nächste Jahr gesprochen, ist ja auch noch relativ früh. Aber einem Verbleib steht erstmal nichts im Wege. Da müsste schon einiges passieren. Die junge Truppe, die in der Form noch lange zusammenspielen kann, macht einfach großen Spaß. Und solange das erhalten bleibt und die Jungs so mitziehen, läuft das auch noch eine Zeit.