Andersson will den Sieg bei Bayer

Ferndorf. Der TuS Ferndorf tritt zum ersten Nachholspiel der 2. Handball-Bundesliga am Samstag beim TSV Bayer Dormagen an.

Ein „heißer“ Endspurt in Richtung Jahresabschluss wartet auf den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf. Mit den beiden anberaumten Nachholterminen in Dormagen (Samstag, 19.30 Uhr) und Emsdetten (25. November, 20 Uhr) haben die Nordsiegerländern bis zum 30. Dezember insgesamt zwölf Partien mit vier „englischen Wochen“ vor der Brust. Mit dabei alle Spitzenteams vom derzeitigen Tabellenführer Dessau-Rosslau bis zum Rang-Achten Wilhelmshaven.

„Man tut alles, damit wir in den Rhythmus kommen“, lächelt Trainer Robert Andersson beim Blick auf dieses Programm, das am Samstagabend an der Römerziegelei beim TSV Bayer startet.

Nach der Quarantäne-Pause hatten sich die Ferndorfer am vergangenen Samstag zum mühsamen 30:29 gegen Schlusslicht Fürstenfeldbruck gequält. „Jetzt gilt es jetzt, sich bis Samstag die nötige Frische zu erarbeiten, um in Dormagen zu gewinnen.“

Der schwedische Trainer des TuS hat also nicht vor, den Auftakt dieser Jahresabschluss-Rallye ohne Erfolgserlebnis zu bestreiten. „Aber dafür benötigen wir eine konstante Leistung über die 60 Minuten.“ Und vor allem: „Wir haben uns zuletzt 14, 15 vermeidbare Fehler erlaubt. Das ärgert mich. Die müssen wir abstellen, weil ansonsten der Gegner einfach zu viele Chancen bekommt.“

Fehler minimieren

Andersson weiß, dass weniger Fehler weniger Gegentore bedeuten. „Dann sieht am Ende das Ergebnis gegen Fürstenfeldbruck anders aus.“ Zudem hätte er gern ein paar Tore seiner Mannschaft mehr gesehen. „Es wurden zu viele Freistellungen vergeben.“

Der Coach hat beim kommenden Gegner beobachtet, dass gerade der Rückraum auf allen Positionen gut besetzt ist. Und zu viele Tore aus diesem Bereich haben die Ferndorfer schon gegen die Bayern zuletzt zugelassen. Auch da müssen also Ansätze für Verbesserungen gefunden werden.

Ärgert sich über vermeidbare Fehler: Trainer Robert Andersson, hier links im Bild mit Thomas Rink.

Aber dafür benötige er Trainingseinheiten, die bei diesem dicht gedrängten Terminplan der anstehenden Wochen natürlich fehlen werden. „Ich hoffe“, so Andersson, „dass wir das trotzdem in den Spielen gut hinbekommen werden. Wir gehen jedenfalls vom Positiven aus.“ Es spricht also Optimismus aus den Worten des Trainers.

An der Hallenbelegung in Kreuztal wird es in Sachen Training nicht scheitern. Da die Ferndorfer Zweitliga-Profis ja derzeit die einzigen Sportler sind, die überhaupt im Trainingsbetrieb stehen, hat man in der Stählerwiese praktisch die freie Auswahl.

Die Zweitliga-Handballer werden in Zeiten des Lockdowns jetzt zwei Mal wöchentlich auf das Corona-Virus getestet. Die Ergebnisse der Montags-Untersuchung fielen dabei negativ aus. Am Donnerstag stand die zweite Testreihe an, deren Resultate für Freitagabend erwartet werden. Bleibt zu hoffen, dass gerade in den anstehenden Wochen des sich drängenden Spielplans weitere Überraschungen in dieser Hinsicht ausbleiben.

Form bestätigen

Personell drücken den TuS Ferndorf vor dem Start in den Jahres--Endspurt bis auf das Fehlen von Patrick Weber (siehe Extra-Text auf dieser Seite) und Torhüter Lucas Puhl keine Sorgen. Den Heilungsprozess beim Keeper, dessen Daumenbruch noch einige Wochen in Anspruch nehmen wird, können die Nordsiegerländer durch die zuletzt gezeigten starken Leistungen von Marian Durica relativ gelassen beobachten. Dem Keeper wird zudem der Zuspruch nach der spielentscheidenden Parade in den Schlusssekunden der Fürstenfeldbruck-Partie weiteren Auftrieb geben.

Und natürlich hofft auch der Trainer, dass Durica diese Form in Dormagen bestätigt. Ein guter Rückhalt ist wichtig, um die ausgegebenen Ziele in die Tat umzusetzen. Für einen Sieg beim Bayer-Team benötigt Andersson jeden Mann.