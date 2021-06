Pass in die Gasse #277 Amateurfußball vor Comeback: Bloß in keinen Konter laufen!

Hier schon ein Resümee, da bereits eine Bilanz: unserem Kolumnisten stellt sich bei mancher Denke der Kragen hoch. Sein Vorschlag: Sachte starten.

Die Tage der spieltaglosen Wochenenden sind gezählt im Amateurfußball. Zumindest gibt es dafür viele gute Anzeichen. Doch bevor überhaupt Fakten über den Spielbetrieb herrschen, wird schon von „Resümees“ gesprochen, gerne ist auch von einem „Fazit“ die Rede. Der Gipfel des Ganzen ist bei mir erreicht, wenn bereits „Bilanz“ gezogen wird, als ginge es um den Jahresabschlussbericht eines Autokonzerns. Kurze Erinnerung an dieser Stelle: die Pandemie ist noch nicht vorbei, viele, zu viele Menschen sind gestorben, viele Überlebende werden nie wieder Sport treiben können.

Enthusiasmus mit Bedacht

Genau da liegt die Gefahr der Deutungshoheit: Wer bereits jetzt von Bilanzen spricht, will am liebsten einen schnellen Haken unter die ganze Geschichte machen. Eben vor diesem Tempo ist zu warnen, hat doch die Pandemie ganz sicher gelehrt, dass voreilige Pässe in die Gasse schnell in einen Konter umschlagen können.

Ja, der Sport hat gelitten. Doch wie sehr er gelitten hat, ist noch überhaupt nicht einsehbar. Ganz abgesehen von spezifischen Feldern wie dem Jugendfußball. Was hat Corona nicht nur in der physischen, sondern auch in der psychischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angerichtet? Ist ein Unterschied zwischen Senioren und Junioren auszumachen? Sollte das Auswirkungen auf Spielpläne oder Trainingsmethoden haben? Besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr? Mein Vorschlag, den auch die meisten heimischen Vereine für sich als den richtigen Weg erachten: Sachte starten! Enthusiasmus ist gut, wenn er mit Bedacht getragen wird. Vor allem dann, wenn andere bereits Bilanzen ziehen wollen.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

