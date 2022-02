Amateurfußball: Nächste Winzig-Winterpause steht bevor

Kaiserau. Der FLVW veröffentlicht den Rahmenterminplan für die Saison 2022/23. Bezüglich der WM in Katar hält der Regionalverband sein Versprechen.

Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat den Rahmenterminplan für die Saison 2022/2023 verabschiedet. Eine gute Nachricht für die Vereine: Wie vom Vizepräsidenten Fußball des FLVW, Manfred Schnieders, im Interview mit unserer Zeitung angekündigt, nimmt die Fußball-WM im kommenden Winter in Katar keinen Einfluss auf die Spieltermine an der Basis.

Der Anpfiff zur neuen Saison ertönt am 14. August, der letzte Spieltag vor der Winterpause wird am 11. Dezember laufen. Für die Ligen mit einer Staffelstärke von 17 oder 18 Mannschaften wird es bereits am 5. Februar 2023 weiter gehen. Eine Woche später greifen die 16er- und 15-er-Staffeln wieder ein. Sollten im Dezember Spiele ausfallen könnten diese entsprechend vor dem Restrundenstart angesetzt werden.

Männer-Saison endet an Pfingsten

Der letzte Spieltag wird für Pfingstmontag, 29. Mai, angesetzt. Je nach Staffelstärke starten die überkreislichen Frauen-Ligen ebenfalls am 14. August (17er-/18er-Staffeln) sowie am 28. August (15er-/16er-Staffeln). Der letzte reguläre Spieltag ist für den 11. Juni angesetzt (17er/18er). Teams in den kleineren Staffeln können bereits eine Woche zuvor (4. Juni 2023) den Abschluss feiern. Apropos kleinere Staffeln: In Gruppen mit 11 und 12 Mannschaften geht es abweichend, nämlich erst am 11. September mit der neuen Spielzeit richtig los.

