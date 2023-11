Amateurfußball-App: Persönlichkeit vor Statistik!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Per App können Amateur-Kicker ihren Marktwert bestimmen. Unser Kolumnist hat dazu eine klare Meinung – und zu Jürgen Klopp.

Egal ob Bier, Privatkredit oder Klebstoff: Jürgen Klopp schaut seit vielen Jahren für allerlei Werbung in die Kamera. Nun hat der Trainer des FC Liverpool sein Repertoire erweitert, indem er in Start-up-Firmen investiert. Neuester Clou ist sein Engagement bei „Prematch“, eine von drei Kölnern gegründeten Amateurfußball-App. Neben Ergebnissen und Nachrichten sticht die App vor allem durch die Erstellung eines eigenen Spielerprofils hervor. „Checke jetzt deinen Marktwert und deine Leistungsdaten. (…) Studiere deine Statistiken. Überzeuge auf dem Platz und verdiene dir damit exklusive Erfolge“, heißt es auf der Startseite.

Das Ganze läuft im Gamification-Modus ab, funktioniert also durch spieltypische Elemente wie dem Sammeln von Punkten oder dem Vergleichen per Ranking. Das Problem dabei: Wir reden hier nicht von irgendeinem Managerspiel, sondern von der Übertragung realer Leistungen. Quantifizierung spornt also gezielt zur individuellen Optimierung an – wohlgemerkt im Rahmen eines Mannschaftssports.

Nun kann man das auch ganz locker sehen und sagen, dass die Wahrheit immer noch auf dem Platz liegt. Doch so einfach ist das nicht, denn die App kann indirekt oder direkt das Verhalten von Spielern beeinflussen. Die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Lernbereitschaft oder soziales Verhalten, bleiben dabei unberücksichtigt. Vielleicht hätte Jürgen Klopp besser in diese Werte investiert, um dem „Amateursport ein bisschen was zurückzugeben“, wie einer der Prematch-Gründer sagt.

