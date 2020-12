Alte Sportplätze im Siegerland: Verlassen und vergessen?

Auf dem Sportplatz in Buschhütten wurde früher hochklassig Fußball gespielt. Heute ist er wichtig für den großen Triathlon im Mai. Die Stadt Kreuztal plant dort in Zukunft die neue Buschhüttener Dorfmitte.

Im Siegerland gibt es viele verlassene und teils auch vergessene Sportplätze. Welche Erinnerungen haben Sie? Gibt es noch historische Fotos?

Siegerland. Sie sind teilweise kaum mehr als das zu erkennen, was sie früher einmal waren: Verlassene und vergessene Fußballplätze im Siegerland!

Es ist lange her, dass fast in jedem Dorf in der Region in einem Verein gekickt wurde. Und dazu gehörte natürlich auch ein eigener Fußballplatz, meist weit weg vom Ortskern, sondern tief im Siegerländer Hauberg gelegen. Eine ganze Reihe dieser Vereine haben inzwischen fusioniert, andere sind ganz von der Bildfläche verschwunden oder haben sich umbenannt. Dieser Aderlass zieht sich durch das gesamte Siegerland.

In Nebel gehüllt: Der Sportplatz in Burbach-Würgendorf. Foto: Wolfgang Leipold

Einige Sportplätze aber bestehen noch, doch Fußball gespielt wird darauf allenfalls von Hobbykickern und Theken-Mannschaften. Oder es werden Grillfeste und andere Feiern organisiert, weil es ja weit und breit keine Nachbarn gibt, die man stören könnte.

Zugewachsen oder bebaut

Mancher Fußballplatz ist kaum noch als solcher zu erkennen und wurde bebaut wie der alte Stadtplatz auf der Schemscheid, der Heimat der Sportfreunde Siegen, bevor im September 1957 das Leimbachstadion fertig war. Oder: Der von der Firma Gontermann Peipers überlassene Sportplatz am Bahndamm, wo die Fußballer des TuS Kaan-Marienborn bis 1960 ihre Heimspiele austrugen, bis der neue Platz im Breitenbachtal, die heutige Herkules-Arena mit Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn als Hausherr, eröffnet wurde.

Verlassene Sportplätze im Siegerland Verlassene Sportplätze im Siegerland Würgendorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Würgendorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Würgendorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Altenseelbach Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Altenseelbach Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Altenseelbach Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Altenseelbach Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Hainchen Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Hainchen Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Freudenberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Freudenberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rinsdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rinsdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rinsdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rinsdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rinsdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wellersberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wellersberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wellersberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Buschhütten Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Schießberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Schießberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Schießberg Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rudersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rudersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rudersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Rudersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wilgersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wilgersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wilgersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Verlassene Sportplätze im Siegerland Wilgersdorf Foto: Wolfgang Leipold / WP

Von den vielen verwaisten und aus dem Gedächtnis verschwundenen Sportplätze hat unsere Redaktion zehn ausgesucht (siehe Bildergalerie). Jede Anlage hat auch ihre eigene Geschichte, ihre Besonderheit. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, liebe Leserinnen und Leser: Vielleicht können Sie sich ja noch an die Zeiten erinnern, als auf den abgebildeten Sportplätzen Historisches passierte, dort Fußballschlachten geschlagen wurden oder prominente Mannschaften tausende Zuschauer anlockten, so wie einst Sepp Herberger als Gast auf dem Schießberg-Sportplatz.

Ihre Erinnerungen, ob in Wort oder Bild oder anderen Dokumenten, möchten wir sammeln und ab Januar in einer kleinen Serie über die einzelnen Fußballplätze in dieser Zeitung veröffentlichen.

Haben Sie Erinnerungen an die hier abgebildeten Sportplätze? Finden sich vielleicht sogar noch Dokumente, Berichte oder Fotos?

Gerne können Sie mit der Sportredaktion dieser Zeitung Kontakt aufnehmen, entweder telefonisch (0271-2323739), per Email (siegen-sport@westfalenpost.de) oder auf dem Postweg (Koblenzer Straße 5, 57072 Siegen).