Pass in die Gasse #267 Als mit einem Kräuterlikör in Braunschweig alles begann

Am 24. März 1973 lief das erste Mal ein Bundesliga-Team mit Trikotsponsor auf. Wie sich das auf Spieler auswirken kann, schildert unser Kolumnist.

Das heutige Datum wird für Fans von Eintracht Braunschweig immer ein besonderes sein. Am 24. März 1973 lief der BTSV als erster Bundesliga-Club mit Trikotwerbung auf. Das war damals nach DFB-Entscheid eigentlich verboten, doch der Sponsor „Jägermeister“ entdeckte eine Lücke im System, das Vereinswappen wurde einfach durch den bekannten Hirschkopf des Kräuterlikörs ersetzt.

Günter Mast (2. von rechts) war Chef der Firma Mast-Jägermeister sowie langjähriger Präsident und Mäzen des Fußballvereins Eintracht Braunschweig. Mit ihm ist das Aufkommen der Trikotwerbung in der Fußball-Bundesliga eng verbunden. Foto: imago

Die Anekdoten zu diesem Thema sind zahlreich. In den Achtzigern warb der FC Homburg mit dem Kondomhersteller „London“, was die konservativen Kräfte des DFB in leidenschaftliche Erregung brachte. Und es gab nicht nur Lukratives. Schalke 04 zum Beispiel trug für den wohltätigen Zweck das Logo der Deutschen Krebshilfe auf der Brust.

Als ehemaliger Spieler kann ich sagen, dass der Sponsor mich nie kaltließ. Das hatte was mit Wohlbefinden im Allgemeinen zu tun. Rational ist das schwer zu erklären, doch es war eine Mischung aus Typographie und Inhalt der Werbung, mit der man klarkam oder brach. Soll heißen: Bei einem 14-Jährigen kann es durchaus Irritationen hervorrufen, wenn er im Trikot der Sportfreunde Siegen mit gelber McDonald’s-Werbung aufläuft. Da fühlte man sich direkt fettig und unbeweglich.

Der SV Feudingen, hier in grünen Trikots, präsentierte in der Vergangenheit häufig die Brauerei Bosch als Trikotsponsor. Die Sportfreunde Edertal sind seit vielen Jahren mit der Firma Ejot verbunden. Foto: Peter Kehrle

Das soll nicht heißen, dass jeder Feudinger, Laaspher oder Niederlaaspher Spieler aufgrund der hiesigen Brauerei auf der Brust beim Sprinten automatisch an Bier denkt. Sollte man meinen. Doch immerhin hat das Ganze einen Hauch Verbundenheit zur Region und wenn das ein wenig die Clubkasse auffüllt, ist das förderlich wie lobenswert.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.