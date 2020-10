ADAC GT Masters: Titelchance für Luca Stolz ist intakt

Brachbach/Spielberg. Im 200. Rennen in der Geschichte des ADAC GT Masters haben der Brachbacher Luca Stolz und sein Teampartner Maro Engel im Mercedes-AMG des Toksport WRT Motorsport Teams einen im Titelrennen wertvollen Podestplatz eingefahren. Im Sonntagslauf auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg eroberte das Mercedes-Duo Platz zwei. Damit feierten Stolz/Engel bereits ihren fünften Podiumserfolg in dieser Saison und kletterten nach Rang zehn am Samstag auf den dritten Platz in der Meisterschaftswertung.

Exzellenter Boxenstopp

Bei Temperaturen knapp am Gefrierpunkt sicherte sich Maro Engel am Sonntagmorgen mit der drittschnellsten Runde im Qualifying eine gute Ausgangsposition für das Jubiläumsrennen. Der Start war jedoch nicht optimal: Engels Fahrzeug wurde eingeklemmt, er büßte in der ersten Runde drei Positionen ein. Das Duell um einen Podiumsplatz entschied schlussendlich der perfekte Boxenstopp. Den Wechsel von Engel auf Teamkollege Luca Stolz führte das Team nahezu punktgenau zur vorgegebenen Mindestzeit durch, so dass Stolz als Vierter in die entscheidende Rennphase ging. Als gegen einen vor dem Stolz-Mercedes platzierten Konkurrenten eine Zehn-Sekunden-Strafe ausgesprochen wurde, lag der 25-Jährige – theoretisch – auf dem dritten Rang, auf dem er dann auch die Zielflagge sah.

Das Team Toksport WRT legte aufgrund eines aus ihrer Sicht unsportlichen Manövers Protest ein. Diesem wurde stattgegeben, womit Stolz/Engel letztlich auf Rang zwei hochgestuft wurden. Mit diesem Erfolg kletterte das Mercedes-Duo in der Meisterschaftswertung auf den dritten Platz und hat mit nur sechs Punkten Rückstand auf die Führenden in der Fahrerwertung bei noch vier ausstehenden Rennen noch alle Chancen auf den Titel.

In der Lausitz geht es weiter

So war dann die Freude bei Luca Stolz im Ziel auch groß: „Wir freuen uns riesig über den Podiumserfolg. Dank an das ganze Team, das einen hervorragenden Job gemacht hat. Der Red Bull Ring liegt uns eher weniger, aber der Mercedes-AMG GT3 war fantastisch zu fahren, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. In der zweiten Hälfte war die Herausforderung für mich, im Rennen um die vorderen Positionen zu bleiben. Dank des super Boxenstopps konnte ich direkt gut pushen. Wir hatten zwar eine kleine Chance nach vorne hin, doch der Porsche vor uns hat die etwas bessere Pace.“

Das sechste Rennwochenende des ADAC GT Masters wird vom 30. Oktober bis 1. November auf dem Lausitzring ausgetragen.