Absagenflut: Neun Fußball-Pflichtspiele finden nicht statt

Siegen-Wittgenstein. Etliche Fußballspiele in der Region finden nicht wie geplant statt. Nicht immer liegt es Corona oder den Witterungsbedingungen.

Der erste große Amateurfußball-Sonntag nach der Winterpause kommt mit einem spürbar reduzierten Programm daher. Neun Pflichtspiele fallen aus.

Auf überkreislicher Ebene ist das Landesliga-Spiel zwischen dem TuS Langenholthausen und dem VfL Bad Berleburg betroffen. „Wir haben vier Coronafälle in der Mannschaft. Den ersten gab es am Montag, zwei weitere am Mittwoch, heute kam dann noch einer hinzu. Da unsere Spieler häufig Fahrgemeinschaften zum Training bilden, können wir nicht ausschließen, dass es weitere Infektionen gibt. Das Risiko ist uns zu groß“, berichtet TuS-Trainer Tim Rademacher. In der Oberliga war bereits frühzeitig das Spiel der Sportfreunde Siegen gegen die SG Wattenscheid 09 verschoben worden, nachdem die Stadt den Rasenplatz gesperrt hat.

In der Kreisliga B gibt es zwei Spielausfälle – einen wegen Corona, einer wegen der Witterung. Das Spiel des SV Schameder gegen den SV Eckmannshausen fällt wegen mehrerer Infektionen bei den Siegerländern aus. Am Donnerstag erreichte den SVS eine Mail des SVE, der das für Sonntag angesetzte erste Rückrundenspiel frühzeitig mit Verweis auf positive Tests absagte. Das Spiel soll am 23. März in Schameder nachgeholt werden. Schameder bestreitet nun stattdessen ein Testspiel beim FC Cobbenrode, der neuen Mannschaft des bisherigen Dotzlar-Trainers Florian Schabert.

Die zweite Spielabsage in der B-Liga ist witterungsbedingt: Der TuS Diedenshausen veröffentlichte am Sonntagvormittag ein Foto eines hart gefrorenen und stellenweise mit Schnee bedeckten Platzes in der Saale – die Spiele der ersten Mannschaft und zweiten Mannschaft (Kreisliga D), jeweils gegen Mannschaften des FC Benfe, müssen somit verschoben.

Wegen eines schneebedeckten Platzes fällt auch die C-Liga-Partie der Sportfreunde Sassenhausen gegen den VfL Bad Berleburg II aus. „Da oben kann man keinen vernünftigen Ball spielen“, berichtet Sportfreunde-Trainer Klaus Afflerbach von den Verhältnissen auf der 600 Meter hoch gelegenen Naturrasen-Anlage. Gleiches gilt 40 Kilometer weiter südwestlich in der Kreisliga D1 beim Spitzenspiel zwischen dem TuS Lippe und der SpVg Niederndorf II.

Die A-Junioren des TuS Erndtebrück haben ihr Bezirksliga-Spiel beim Verein des Jugendfußball-Leistungszentrums Neheim Hüsten wegen einer ungünstigen personellen Lage im beiderseitigen Einvernehmen abgesagt. „Wir sind ihnen im vergangenen Jahr entgegengekommen, jetzt haben sie das für uns getan“, berichtet der TuS-Trainer Eberhard Stötzel. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

In der Frauen-Kreisliga verschiebt sich der Restrundenstart des Tabellenführers FC Ebenau. Der Gegner, Fortuna Freudenberg III, war bereits nach Schwarzenau angereist, doch Schiedsrichter Louis Schneider entschied mit Verweis auf den knüppelhart gefrorenen Platz am Ufer der Eder, die Partie nicht anzupfeifen. „Für das Seniorenspiel sind wir aber zuversichtlich. Der Platz liegt jetzt in der Sonne, ab 15 Uhr sollte man spielen können“, sagt der Vorsitzende des FCE-Stammvereins TuS Schwarzenau, Thomas Milde. Dem Spiel des FC Ebenau gegen die Sportfreunde Birkelbach II in der Kreisliga B der Männer sollte also nichts im Wege stehen.

Auch Testspiele fallen aus: Die Männer der SG Laasphe/Niederlaasphe II und des TuS Eisern II sowie die Frauen der SG Angelburg und des SV Schameder treten nicht wie geplant gegeneinander an. Am Samstag wurden die Tests der Sportfreunde Edertal II beim SV Netphen II und des VfB Banfe gegen den VfL Fellerdilln abgeblasen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein