A-Liga-Wechselbörse: Tim Strack als Transfercoup

Dominik Szczurek (gelbes Trikots) stürmt wieder am Edertaler Limburg. Er kommt von den Sportfreunden Birkelbach zurück.

Fußball-A-Liga: Tim Strack kehrt als „verlorener Sohn“ zur SG Laasphe/Niederlaasphe zurück. Edertal rüstet nochmal auf.

Ordentlich verkauft haben sich die heimischen A-Kreisliga-Vertreter in ihrem ersten Jahr nach dem Aufstieg. Zur neuen Saison rüsten Edertal und Laasphe ihre Kader auf, der SV Feudingen setzt künftig auf die Jugend.

Sportfreunde Edertal

Die Sportfreunde Edertal schickten sich letztes Jahr an, die A-Kreisliga zu düpieren und als Aufsteiger den Durchmarsch zu schaffen – dann kam Corona. Zur neuen Saison ist der Kader sogar noch einmal aufgebessert worden. Besonders auf Jan Nietsch, der vom Olper A-Ligisten SG Hützemert an den Limburg wechselt, darf man in Edertal gespannt sein.

Zugänge: Kilian Radenbach (eigene A-Jugend), Dominik Szczurek (Spfr. Birkelach), Ramon Spies (Spfr. Sassenhausen), Jan Nietsch (Hützemert). Abgänge: Mark Wolf (Beruf). Trainer: Sandro Trevisi (geht ins dritte Jahr).

SV Feudingen

In der Kabine des SV Feudingen ist im Sommer großes Stühlerücken angesagt. Gleich fünf Leistungsträger verlassen den SV – darunter Kapitän Sam Müller. Künftig baut der SV, unter der neuen Leitung von Trainer Markus Urner, auf junge Talente. Vier Junioren wagen den Sprung in die A-Kreisliga.

Zugänge: Michel Schneider (Erndtebrück), Tim Gesper, Mick Horchler und Noah Koujemian (alle eigene Jugend). Abgänge: Alexander Krowarz, Sascha Schwarz (beide VfL Bad Berleburg), Jonas Wetter (Spfr. Birkelbach), Yannick Schneider (Erndtebrück II), Sam Müller (Banfe). Trainer: Markus Urner (geht ins erste Jahr).

SG Laasphe/Niederlaasphe

Tim Strack kehrt nach fünf Jahren zurück zu seinem Heimatverein. Dort nimmt der Routinier, der in den letzten Spielzeiten beim FV Breidenbach in der Verbandsliga auflief, die Rolle als spielender Co-Trainer ein. Ein Glücksgriff für den A-Ligisten, bereichert der 31-Jährige die ohnehin schon potente Offensive. „Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, entsteht in Laasphe derzeit etwas“, erklärt Strack, der insbesondere die junge Generation anleiten soll.

Zugänge: Dominik Gerhardt (eigene Jugend), Tim Strack (Breidenbach), Ibush Gashi (Wiesenbach), Johannes Bosch (SV Feudingen), Louis Brandt, Silas Balzer, Ramón Uhl, Bilal Channaoui und Leon Tyukavkin (alle Seniorenerklärung). Abgänge: Nils Bergen (Bad Berleburg), Phillip Höse (Pause). Trainer: Christian Ruppert (geht ins zweite Jahr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein