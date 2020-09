A-Jugend-Fußballspiel wegen eines Trauerfalls gestrichen

Nebensache: Fußball spielt in Lenhausen und Rönkhausen in dieser Woche keine Rolle.

Erndtebrück. Die Partie zwischen dem TuS Erndtebrück und der JSG Lenhausen/Rönkhausen findet nach dem schweren Verkehrsunfall bei Lenhausen nicht statt.

Spielabsetzung in der Bezirksliga der A-Junioren-Fußballer: Die Partie zwischen dem TuS Erndtebrück und der JSG Lenhausen/Rönkhausen, die am Samstag ab 15 Uhr am Pulverwald hätte stattfinden sollen, ist kurzfristig abgesagt worden und dürfte in Kürze neu angesetzt werden.

Die Spielabsage steht im Zusammenhang mit einem schweren Verkehrsunfall, der sich in dieser Woche zwischen Lenhausen und Rönkhausen ereignete und tödliche Folgen für zwei 17-jährige Mädchen hatte.

„Lenhausen/Rönkhausen hat uns um eine Verlegung gebeten, weil viele Spielern den Opfern des Unfalls nahestehen und nicht spielen möchten. Wir haben dieser Bitte entsprochen“, begründete Martin Kelber, Jugendgeschäftsführer des TuS Erndtebrück, die Spielabsetzung.