7:1 – Bad Berleburg spielt wie im Rausch

Es gibt so Tage, da läuft einfach alles. Genau solch einen Sahne-Tag erwischte der Fußball-Bezirksligist VfL Bad Berleburg bei seinem gestrigen Auswärtsspiel bei der SG Winterberg/Züschen. Der Tabellenvorletzte erlitt auf eigenem Platz eine 1:7-Pleite gegen die Wittgensteiner und schlittert in eine ordentliche Krise. Nur Schlusslicht Assinghausen erwischte es beim 0:8 bei Langscheid/Enkhausen noch schlimmer.

Der Sieger von Züschen hingegen blieb auch im sechsten Ligaspiel in Folge unbezwungen und punktete nach zwei Remis wieder dreifach.

Von der ersten Minute an drückten die Bad Berleburger dem Spiel ihren Stempel auf und überrollten den überforderten Gastgeber. „Heute sind zwei Extreme aufeinandergeprallt. Bei uns funktionierte alles, beim Gegner nicht“, ordnete VfL-Coach Björn Breuer, der den angeschlagenen Abwehrmann Petrit Rushiti diesmal erst in der Schlussphase nach dem Spiel richtigerweise ein.

Freistoß, Eigentor, Abstauber

Den Torreigen eröffnete der umtriebige Daniel Gora, der einen herrlichen Freistoß zur 1:0-Führung in den Winkel schlenzte (9.). Ein Eigentor durch Markus Peplinski – erzwungen von Sebastian Wermeier – stellte nach zwölf Minuten auf 2:0 für die Gäste aus Bad Berleburg, die sich daraufhin in einen Rausch kombinierten. Louis Brandt wurde von Finn Dickel geschickt und schob zum 3:0 ein (15.), ehe Wermeier nach Vorarbeit von Kai Dengler sogar auf 4:0 erhöhte (32.) und das Spiel damit quasi entschied.

Finn Dickel köpfte nach Brandt-Ecke zum 5:0 ein, Tim Kuhn staubte vor der Pause sogar zum 6:0 ab -- Berleburg war nicht aufzuhalten. „Es hat fast alles geklappt. Wir waren spielerisch, taktisch und von der Gedankenschnelligkeit einfach voll auf der Höhe“, lobte Breuer seine Elf, die nach der Pause merklich zwei Gänge rausnehmen konnte und Kräfte schonte.

Gora besorgte nach 61 Minuten das siebte Tor für die Grün-Weißen und vollendete damit den Sturmlauf des VfL, der in der Folge in den Verwaltungsmodus schalten konnte. Hannes Goldkuhle traf zehn Minuten vor Spielende zum 1:7-Ehrentreffer.

Rundum zufrieden kann Bad Berleburg also in die kommende Trainingswoche gehen, ehe am Sonntag Spitzenreiter Fatih Türkgücü Meschede am Stöppel vorstellig wird. Dann steht die Serie von acht ungeschlagenen Pflichtspielen auf den Prüfstand.

VfL Bad Berleburg: Klein – Lamb, Lichy, Geisler, Bosch (46. Hafner) – Kuhn (80. Rushiti), Dickel – Wermeier (58. Hauke), Dengler, Brandt (72. Bakar) – Gora.

