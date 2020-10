Frauenfußball 5:0 am Rosengarten: FC Ebenau holt den dritten Sieg in Serie

Wittgenstein. Der FSV Gerlingen durch einen kampflosen Sieg und der SV Setzen durch ein 4:1 gegen Oberes Banfetal ziehen weiter ihre Kreise an der Spitze.

In der Frauenfußball-Kreisliga bleiben der FSV Gerlingen und der SV Setzen an der Tabellenspitze. Gerlingen gewann durch einen kurzfristig kommunizierten Nichtantritt der Sportfreunde Siegen II kampflos mit 2:0, Setzen gewann gegen den SV Oberes Banfetal mit 4:1. Der FC Ebenau war für den einzigen Wittgensteiner Sieg verantwortlich. Das 5:0 des FCE am Rosengarten in Niederschelden war der dritte Sieg in Serie für das Team von Lena Biesler.

SuS Niederschelden - FC Ebenau 0:5 (0:3).0:1 Tessa Grauel (10.), 0:2 Karla Mengel (29.), 0:3 Matilda Benfer (43.), 0:4/0:5 Karla Mengel (66., 74.).

SV Setzen - SV Oberes Banfetal 4:1 (1:1). 1:0/1:1 Nadine Ghysen (19., ET 44.), 2:1 Susen Bäcker (59.), 3:1 Lea Hebel (67.), 4:1 Susen Bäcker (74.).

SG L.O.K. - TuS Dotzlar 8:1 (3:0). 1:0 Natalie Mikrjukov (5.), 2:0 Maren Remberg (13.), 3:0 Janine Ridder (25.), 3:1 Celine Wirth (55.), 4:1/5:1 Ridder (57., 60.), 6:1 Lena Achenbach (ET 62.), 7:1 Sandra Siepmann (86.), 8:1 Mikrjukov (90.).

SV Feudingen - SV Gosenbach 0:13 (0:8).0:1 Tiziana Piamonte (1.), 0:2 Alicia Oppermann (3.), 0:3 Marie Spies (6.), 0:4 Oppermann (8.), 0:5/0:6/0:7 Hackler (18., 20., 31.), 0:9 Jasmin Georgs (46.), 0:10 Francesca Köhler (55.), 0:10 Georgs (75.), 0:12 Hackler (12.), 0:13 Spies (90.).

SV Dreis-Tiefenbach - SV Gosenbach 1:5 (0:3).0:1 Larissa Birkenstautz (9.), 0:2 Sarah Mengel (40.), 0:3 Christina Mös (44.), 1:3 Jana Schäfer (75.), 1:4 Sarah Mengel (86.), 1:5 Birkenstautz (90.).

Fortuna Freudenberg III - TuS Johannland 2:0 (0:0).1:0 Hannah Eisel (57.), 2:0 Lena Schierz (61.).

FSV Gerlingen - Sportfreunde Siegen II 2:0 Wertung.