39. Sportlerwahl: Diese neun Mannschaften stehen zur Wahl

Noch bis zum 12. Januar läuft die Sportlerwahl 2023 unserer Zeitung. Insgesamt stehen 32 Favoriten auf der Liste. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, stellen wir die einzelnen Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften im Kurzporträt vor. Zum Abschluss sind in alphabetischer Reihenfolge die neun aufgestellten Teams dran. Es kann online auf wp.de/sportlerwahl-siwi abgestimmt werden.

TV Arfeld (Tanzsport): Nach der Coronapause sollte wieder Leben in die aktive Tanzabteilung im Berleburger Stadtteil kommen. Die Gruppe „Madhouse“ zeigt auf Anhieb, dass sie nichts verlernt hat. Bei der Westfalenmeisterschaft holen sich die sechs Frauen den Vizetitel in der Disziplin „DTB Dance“ und vertreten NRW beim Deutschlandpokal, der deutschen Meisterschaft. Dort springt Platz neun heraus.

Die Tanzgruppe „Madhouse“ vom TV Arfeld, hier bei der Westfälischen Meisterschaft, startet bei der Ddeutschen Meisterschaft im „DTB Dance“. Foto: Lukas Kleeschulte

EJOT-Team TV Buschhütten (Triathlon, Männer): Die Buschhüttener Männer machen das Dutzend voll, holen sich zum zwölften Mal den DM-Titel in der Bundesliga, diesmal vor dem HYLO-Team Saar und dem Team Berlin. Vier von fünf Rennen werden gewonnen.

EJOT-Team TV Buschhütten (Triathlon, Frauen): Die Buschhüttener Frauen stehen in nichts nach und gewinnen in der Abschiedssaison von Manager Rainer Jung den insgesamt zehnten DM-Titel für die Siegerländer - und das sogar mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in den fünf Rennen in Kraichgau, Schliersee, Düsseldorf, Tübingen und Hannover.

TuS Deuz (Laufsport): DM-Titel in der Marathon-Mannschaftswertung M35-45 in Köln mit den drei M40-Läufern Christian Becker (*1981/2:46:36 Std.), Viktor Horch (*1980/2:49:06 Std.) und Folker Schepp (*1983/2:58:28 Std.) in einer Gesamtzeit von 8:34:10 Std. in einem spannenden Duell vor dem Colonia 2020-Team (8:34:31 Std.) bei insgesamt neun Teams in dieser Altersklasse der Männer.

TuS Ferndorf (Handball): Punktgleich mit der HSG Hanau schließen die Ferndorfer die Staffel Süd-West der 3. Liga ab, schaffen damit souverän die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Liga, die sie aber nur auf Platz sechs abschließen. In der neuen Saison führen die Kreuztaler die Tabelle der 3. Liga Süd-West ungeschlagen an.

VTV Freier Grund (Handballfrauen): Zum ersten Mal schafft es 2023 eine Frauen-Handballmannschaft aus dem Südsiegerland in die Verbandsliga. Mit starken 31:5 Punkten holt sich das Team von Jan-Hendrik Spies den Meistertitel in der Landesliga 4. In der laufenden Saison 2023/24 stehen die Chancen auf den Klassenerhalt günstig.

LG Kindelsberg Kreuztal (Leichtathletik): Das M50-Senioren-Team wird in Troisdorf Deutscher Mannschaftsmeister mit 9902 Punkten vor der StG Ostwestfalen-Lippe. Drei weitere LGK-Senioren-Mannschaften (M30, M40 und M60) wurden jeweils Vize-Meister, die M50/2. Mannschaft platzierte sich als Sechste. Ein einmal mehr überzeugender nationaler Erfolg für die junggebliebenen Nordsiegerländer Leichtathleten unter ihrem Teamchef Thomas Blech.

Siegerländer KV (Kunstturnen): Auf beeindruckende Weise schafft die SKV die sofortige Rückkehr in die 1. Bundesliga. In der Zweitliga-Nordgruppe werden sieben Wettkämpfe klar gewonnen, reicht beim achten in Ludwigsburg eine knappe Niederlage, um sich für das Aufstiegsfinale zu qualifizieren. Dies entscheidet die SKV-Mannschaft, in der mit Niels Krämer und Gabriel Kiess auch zwei blutjunge Eigengewächs turnen, beim TSV Monheim deutlich für sich.

Beim Aufstiegsfinale zur 1. Kunstturn-Bundesliga setzt sich die Siegerländer KV gegen Gasgeber TSV Monheim durch und steigt wieder auf. Foto: Lutz Großmann / WP

BC Siegtal 89 (Poolbillard): Der BC Siegtal 89 macht seinem Image als Fahrstuhl-Mannschaft wieder alle Ehre. Diesmal geht der Lift nach oben. Ausgestiegen ist das Quartett nach zwei Niederlagen und zwölf Siegen in der 2. Liga Süd auf der Erstliga-Ebene. Zum dritten Mal gelingt der Aufstieg ins Oberhaus. lgr/ds/khm

