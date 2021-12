36 Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften stehen zur Wahl

Die 37. Sportlerwahl hat begonnen. Bis zum 31. Dezember können Sie aus insgesamt 36 Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaft die Favorit wählen.

Siegen-Wittgenstein. Alle Jahre wieder steht die Sportlerwahl der WP/WR in Siegen-Wittgenstein an. Seit 1985, also inzwischen zum 37. Mal, sind Sie gefragt!

Sportlerwahl Siegen-Wittgenstein 2021: Sportlerin des Jahres Wer ist für Sie die Sportlerin des Jahres? Emely Berger (Bankdrücken) Lili Bultmann (Biathlon) Brenda Cataria-Byll (Leichtathletik) Jessica Göbel (Tischtennis) Annika Horbach (Badminton) Ina Kaplan (Poolbillard) Gabi Müller-Scherzant (Laufsport) Linnea Kristin Schnerr (Schießen) Johanna Stockschläder (Handball) Lilian Weiken (Ju-Jutsu) Cornelia Wagener (Laufsport) Abstimmen Es wurden bisher 3 Stimmen abgegeben.

Konnten im vergangenen Jahr nur 31 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie Mannschaften mit nationalen und internationalen Erfolgen aufgelistet werden, da durch die Corona-Pandemie viele Titelkämpfe in verschiedenen Sportarten abgesagt wurden, sind es in diesem Jahr immerhin 36 Kandidatinnen und Kandidaten bzw. Mannschaften, die es in diese Auswahl geschafft haben.

Sportlerwahl Siegen-Wittgenstein 2021: Sportler des Jahres Wer ist für Sie der Sportler des Jahres? Aymen Ben Romdhane (Karate) Torben Blech (Leichtathletik) Timo Böhl (Crossduathlon) Elias Connor Dickel (Leichtathletik) Tim Göckus (American Football) Jonas Hoffmann (Crossduathlon) Dominic Klein (Ju-Jutsu) Kevin Kölsch (Motorradsport) Steffen Mengel (Tischtennis) Sven Michel (Fußball) Till Marburger (Leichtathletik) Maxim Orlov (Handball) Jonas Schreiber (Judo) Felix Späth (Orientierungslauf) Jan Stölben (Skilanglauf) Christian Textor (Mountainbike) Mika Wunderlich (Nordische Kombination) Abstimmen Es wurden bisher 4 Stimmen abgegeben.

Die noch immer grassierende Corona-Pandemie hat auch in diesem Jahr insbesondere in den Mannschaftssportarten ein schmaleres Wettkampf- und Meisterschaftsprogramm erzwungen, wurde die Saison 2021/2021 in vielen Sportarten erst unter-, dann abgebrochen. So erklärt sich die mit acht Teams übersichtliche Zahl an nominierten Mannschaften.

Sportlerwahl Siegen-Wittgenstein 2021: Mannschaft des Jahres Wer ist für Sie die Mannschaft des Jahres? EJOT-Team TV Buschhütten Frauen (Triathlon) EJOT-Team TV Buschhütten Männer (Triathlon) TuS Deuz M50/55 (Laufsport) TV Dresselndorf Ü35 (Volleyball) TuS Ferndorf (Handball/2. Liga) Bobteam Celine Harms (Zweierbob) Siegerländer KV (Kunstturnen/1. Bundesliga) Sportfreunde Siegen (Fußballfrauen) Abstimmen Es wurden bisher 5 Stimmen abgegeben.

In der Kandidatenliste 2021 stehen nur Sportlerinnen und Sportler, die in Vereinen unseres Kreisgebiets aktiv sind oder – wenn sie für einen auswärtigen Verein spielen/starten – ihren Wohnsitz im Verbreitungsgebiet haben. Einsendeschluss ist bis Freitag, 31. Dezember, per Post oder Abgabe in den Redaktionen in Siegen, Koblenzer Straße 5 (2. Etage), bzw. Bad Berleburg, Poststraße 17. Wann und wo die Sportlerehrung stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Der Kandidatenkreis wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund (KSB) Siegen-Wittgenstein erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Platzierung ergibt sich aus den Ergebnissen des Votings über den Zeitungsstimmzettel und das Online-Voting (zusammen 50 Prozent) sowie der Jury, die sich aus Vertretern des KSB und der beiden Sportredaktionen in Siegen und Bad Berleburg zusammensetzt (zusammen 50 Prozent).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein