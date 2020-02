Wittgenstein. SV Feudingen kassiert am einen Tag sieben Stück und fegt am anderen einen A-Ligisten 4:1 vom Feld. Sportfreunde Edertal retten Remis in Siegen.

35-Meter-Solo besorgt die Wende für den SV Schameder

Der Blick auf die Fußball-Testspiele der Wittgensteiner Kreisligisten am vergangenen Wochenende.

SG Serkenrode/Fretter - SV Feudingen 7:4 (4:1). Beim Bezirksligisten aus dem Nordosten des Kreises Olpe bekam Feudingen klar und vor allem schnell seine Grenzen aufgezeigt. Serkenrode/Fretter spielte groß auf und lag nach 50 Minuten bereits mit 6:1 vorne – vor allem gegen Felix Schmidt-Holthöfer (drei Tore) war die Verteidigung schlicht überfordert. Das zwischenzeitliche Anschlusstor zum 1:2 erzielte Florian Hofius. Die Tore von Spielertrainer Sascha Schwarz (53.) und Benjamin Pfeiffer (72., 89.) gestalteten das Ergebnis am Ende etwas freundlicher für Feudingen. „Am Anfang beider Halbzeiten waren wir im Winterschlaf. Das wird von einem Bezirksligisten bestraft“, stellte Schwarz fest: „Das Ergebnis ist allerdings etwas zu hoch ausgefallen.“

SV Feudingen - FC Wahlbach 4:1 (2:0). Gegen den A-Ligisten aus dem Siegerland erzielten am Sonntag Sascha Schwarz (17.), Benjamin Pfeiffer (21.), Janneck Althaus (54.) und Tim Eckhardt (70.) die Tore zum 4:0-Zwischenstand für Feudingen, ehe Wahlbach durch Ronalnto Tsela verkürzte (73.). Schwarz freute sich: „Man hat gemerkt, dass alle heiß waren, das Ergebnis vom Samstag vergessen zu machen.“

SG Albaum/Heinsberg - SV Schameder 3:3 (0:0). SVS-Trainer Kevin Knebel hatte nach der Absage von neun Spielern nur zwölf Mann zur Verfügung, mit denen er in Sachen Spielsystem und Spielerpositionen experimentierte. „Wir haben dann 45 Minuten einen bemühten, aber oft unorganisierten Auftritt hingelegt. Ein Rückstand wäre verdient gewesen“, resümierte Knebel die torlose erste Hälfte. In der zweiten Halbzeit fing sich Schameder schnell ein 0:2, doch dann drehten Lucas Menn mit einem Linksschuss (76.) und einem 35-Meter-Solo (86.) sowie Thomas Ludwig per Freistoß (83.) das Spiel, ehe Albaum/Heinsberg noch per Elfmeter ausglich.

TSV Siegen - Sportfreunde Edertal 1:1 (1:0). Auf der Bezirkssportanlage des TSV Siegen taten sich die Sportfreunde Edertal gegen den B-Ligisten aus dem Siegerland (Neunter in der Gruppe 1) noch schwer: So war die Pausenführung des TSV durch Manuel Zedler (37.) durchaus verdient. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Edertaler deutlich und kamen dank eines Treffers von Sinan Var (60.) auf das leistungsgerechte Remis. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen zum Sieg.

SV Oberes Banfetal - Türk Gücü Breidenbach 1:3 (0:2). Mehrere Krankheiten und die SVO-Skifreizeit in Davos, die drei Spieler der „Ersten“ als Betreuer begleiten, sorgten für einen dünnen Kader des SVO, der in einem zerfahrenen Spiel zwar auch seine Möglichkeiten hatte, aber zur Pause leistungsgerecht 0:2 hinten lag. Banfetals Sportlicher Leiter Marco Scheffel: „In der zweiten Halbzeit hat Marco Sabau das Anschlusstor erzielt und wir hatten Möglichkeiten zum Ausgleich, aber mit dem 1:3 war es erledigt. Es hätte auch noch deutlicher werden können.“

Sportfreunde Birkelbach II - FV Wiesenbach II 4:9 (1:6). Was vielen Fußballfans vor allem aus England bekannt ist, gibt es in der Kreisliga des Fußballkreises Biedenkopf – eine Liga ausschließlich für Reserveteams, in der auch die Wiesenbacher „Zweite“ dabei ist. Die zeigte sich in Birkelbach äußerst spielstark, wobei der Bad Laaspher Andrej Seibel mit einem Doppelpack und Baffour Kyei mit sechs (!) Toren herausstachen. Für die Birkelbacher Reserve hielten Samuel Madsak und Christopher Lange jeweils mit einem Doppelpack gegen.

TuS Dotzlar - TuS Erndtebrück III 5:2 (3:1). Gegen den D-Ligisten zeigte Dotzlar, welche offensive Wucht in der Mannschaft steckt. Kevin Zissel (17., 45.) und Marcel Zissel (45.) sowie Jonas Dornseifer (56.) und Joshua Böhl (83.) sorgten am Samstag für gute Laune bei der später folgenden Jahreshauptversammlung. Für Erndtebrück traf Timo Darazi zur 1:0-Führung (14.). Das zweite Tor schoss Ondrej Skoumal (56.).