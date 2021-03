2. Handball-Bundesliga: Faire Lösung muss her

Die 2. Handball-Bundesliga und damit auch der TuS Ferndorf wandeln auf einem schmalen Grat. Für den „Fall der Fälle“ müssen deshalb Lösungen her.

Heute, spätestens morgen wird Handball-Zweitligist TuS Ferndorf bekannt geben, dass auch die Spiele am Mittwoch in Fürstenfeldbruck und am Samstag gegen Wilhelmshaven abgesagt werden müssen und die Kreuztaler wegen der noch ausstehende sportärztliche Untersuchung der positiv getesteten Spieler mit Symptomen damit erst wieder am 9. April beim ASV Hamm-Westfalen in den Liga-Zirkus zurück kehren können. Frühestens. Kommt es so, werden die Gegner bis dahin bis zu acht (!) Spiele mehr bestritten haben als die Ferndorfer, die mit nur 17 Partien noch nicht einmal „Bergfest“ feiern durften.

Sollte es wieder los gehen, muss sich der TuS Ferndorf schnell an einen Spielrhythmus im „Englische-Wochen-Stil“ gewöhnen, alle noch vorhandenen Kräfte bündeln und diese extreme Wettbewerbsverzerrung abschütteln müssen. Steht Ferndorf im Fall eines regulären Saisonendes trotz dieses zehrenden Marathons am 26. Juni über dem Strich, wäre dies viel mehr wert als Platz acht in der Saison 2018/19 und Rang neun in der vergangenen Abbruchspielzeit.

Klar ist aber auch: Wird der TuS ein viertes Mal von einer Quarantäne gebeutelt oder erwischt es die jeweiligen Gegner, muss in der gesamten Liga neu gedacht werden. Ein Abbruch mit Quotientenregelung wäre die fairste Lösung auch für die unverschuldet in die Corona-Not geratenen Vereine.