2. Bundesliga: Siegerländer KV bei Auslosung im Glück

Dreis-Tiefenbach. Drei oder vier Heimwettkämpfe? Wo findet das Derby gegen die KTV Obere Lahn statt? Hier gibt es die Antworten.

Wenn der Abstieg der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) neben der Tatsache, dass man in der 2. Liga im kommenden Jahr die heranwachsenden Eigentalente einem ersten Härtetest unterziehen kann, einen positiven Aspekt hat, dann ist es die Wiederbelebung des Nachbarschaftsduells gegen die KTV Obere Lahn. Die beiden Rivalen, die untereinander ein gutes Verhältnis pflegen, treffen sich deshalb wieder, weil Obere Lahn nach dem Rückzug aus der ersten in die dritte und dem folgenden Aufstieg in die zweite Liga die Saison 2022 mit Platz zwei in der Staffel Nord abgeschlossen, das Aufstiegsfinale damit verpasst hat, aber nach vielen überzeugenden Wettkämpfen in der Klasse bleibt.

In dieser Woche hat die Abteilungsleitung Männer der Deutschen Turn-Liga (DTL) die Termine für die Saison 2023 veröffentlicht, die erneut kompakt zwischen Ende September und Anfang November und in zwei nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilten Staffeln durchgeführt wird. Welcher Verein wie viele Heimwettkämpfe bestreiten darf, entschied das Los. Für die SKV war die DTL-Abteilungsleiterin Frauenturnen, Bettina Ländle, eine Glücksfee, denn die SKV darf sich auf vier Wettkämpfe vor eigenem Publikum freuen und muss nur dreimal reisen. Noch schöner aus SKV-Sicht: Auch das Derby gegen die KTV Obere Lahn ist ein „Heimspiel“, mit dem die Saison am 23. September eröffnet wird, voraussichtlich in der Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal.

Dramatische Duelle

„Vier Heimwettkämpfe gegen attraktive Gegner – das ist eine gute Sache für uns. Wir wollen sie möglichst alle in der Sporthalle Stählerwiese ausrichten“, sagt SKV-Präsident Reimund Spies und hofft auf eine baldige Zusage der Stadt Kreuztal, „denn die Stählerwiese ist für uns die optimale Wettkampfstätte.“ Allerdings ist zu erwarten, dass es Terminkollisionen mit den Ferndorfer Handballern geben wird.

Die Termine 2023 der 2. Bundesliga Nord 1. Wettkampftag, 23. September: TV Großen Linden - TG Saar II, KTV Koblenz - KTG Heidelberg, Siegerländer KV - KTV Obere Lahn, MTV Ludwigsburg - TSG Grünstadt. 2. Wettkampftag, 30. September: KTG Heidelberg - TV Großen Linden, TG Saar II - KTV Koblenz, TSG Grünstadt - Siegerländer KV, KTV Obere Lahn - MTV Ludwigsburg. 3. Wettkampftag, 7. Oktober: Siegerländer KV - TG Saar II, MTV Ludwigsburg - KTG Heidelberg, KTV Koblenz - TV Großen Linden, TSG Grünstadt - KTV Obere Lahn. 4. Wettkampftag, 14. Oktober: KTV Koblenz - KTV Obere Lahn, KTG Heidelberg - TSG Grünstadt, TV Großen Linden - Siegerländer KV, TG Saar II - MTV Ludwigsburg. 5. Wettkampftag, 21. Oktober: TSG Grünstadt - TG Saar II, KTV Obere Lahn - KTG Heidelberg, MTV Ludwigsburg - TV Großen Linden, Siegerländer KV - KTV Koblenz. 6. Wettkampftag, 28. Oktober: Siegerländer KV - KTG Heidelberg, TG Saar II - KTV Obere Lahn, TV Großen Linden - TSG Grünstadt, KTV Koblenz - MTV Ludwigsburg. 7. Wettkampftag, 11. November: KTG Heidelberg - TG Saar II, KTV Obere Lahn - TV Großen Linden, TSG Grünstadt - KTV Koblenz, MTV Ludwigsburg - Siegerländer KV. Das Aufstiegsfinale zur 1. Kunstturn-Bundesliga steigt am Samstag, 25. November, in einer neutralen Halle.

SKV gegen Obere Lahn – das waren meist packende, ja dramatische Duelle vor großen Kulissen. Vielen dürfte noch der hochspannende Erstliga-Wettkampf am 19. November 2016 in Erinnerung sein. „SKV jubelt nach einem wahren Turn-Thriller“ titelte diese Zeitung damals. Genau so war es, denn die SKV, damals Aufsteiger, gewann in der mit 1426 enthusiastischen Zuschauern ausverkauften Sporthalle der Lahntalschule in Biedenkopf mit 40:39 Scorerpunkten und zog ins kleine DTL-Finale ein, das bei einem 40:40 die KTV Obere Lahn erreicht hätte. Entschieden wurde der Wettkampf mit dem letzten Duell am letzten Gerät: Das eröffnet Sebastian Bock für die SKV, turnt fehlerlos, bekommt 13,30 Punkte. Dann liegt der Druck bei KTV-Star Andrey Likhovitskiy. Der Weißrusse muss das direkte Duell mit fünf Scorerpunkten gewinnen, versetzt die KTV-Fans nach seiner Übung in Ekstase, erhält 14,70 Punkte, aber die „nur“ vier Scorerpunkte reichen eben nicht.

In den Folgejahren nahm die KTV Obere Lahn gleich doppelt Revanche, gewann 2017 bei der SKV vor 850 Zuschauern in der ausverkauften Stählerwiese mit 51:16, ließ 2018 an gleicher Stelle ein 46:32 folgen und wurde wenig später sogar Deutscher Meister, ehe sich die Wege der beiden Vereine trennten.

Attraktive Gegner

Mit der KTV Koblenz am fünften und der KTG Heidelberg am siebten Wettkampftag hat die SKV zudem zwei Vereine mit prominentem Namen zu Gast. Beide haben schon in der 1. Bundesliga geturnt, Heidelberg ist einer der großen Stützpunkte im Süden der Republik und will möglichst rasch zurück ins Oberhaus. Ein zweites, aber „kleines“ Derby ist das Duell mit dem TV Großen Linden, einem Stadtteil von Gießen, am 14. Oktober.

Ist der SKV auch die TSG Grünstadt aus gemeinsamen Zweitliga-Zeiten bekannt, betreten die Siegerländer am 11. November Neuland. „Meines Wissens nach haben wir gegen Ludwigsburg noch nie geturnt“, so Reimund Spies. Wie man es dreht und wendet: Die Saison 2023 hält für die Siegerländer KV und die vielen Anhänger des Turnsports in der Region einige attraktive Haltepunkte parat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein