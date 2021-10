2:0 im Flutlichtspiel: FC Ebenau ist wieder Tabellenführer

Beddelhausen. Die Fußballerinnen des FC Ebenau haben mit dem SV Gosenbach wenig Mühe. Mit Rückenwind geht es jetzt in ein Wittgenstein-Duell.

Die Fußballerinnen des FC Ebenau haben am Freitagabend mit einem 2:0 (2:0) gegen den SV Gosenbach ihren siebten Saisonsieg im achten Spiel eingefahren. In der Kreisliga A stehen die Spielerinnen aus dem Eder- und Elsofftal damit wieder an der Tabellenspitze – drei Punkte vor den Sportfreunden Siegen II.

Die Tore zum Sieg erzielte Karla Mengel, die nach Vorlagen von Franziska Dienst und Lena Rademacher den Ball an Gosenbachs Torhüterin Laura Hackler vorbeibrachte (15., 27.). Über die gesamte Spielzeit waren die Wittgensteinerinnen in Beddelhausen die tonangebende Mannschaft. FCE-Spielerin Sophie Hesselbach: „Es war eine klare Sache, wir hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen.“ Weiter geht es für den Tabellenführer mit dem Derby beim TuS Dotzlar am kommenden Sonntag (12 Uhr).

