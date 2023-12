14 Kandidaten stehen zur Auswahl

Siegen-Wittgenstein Von Torben Blech über Sebastian Marburger bis Niklas Wörster. Wir stellen die nominierten Männer der Sportlerwahl 2023 im Kurzportrait vor.

Bis zum 12. Januar läuft die Sportlerwahl 2023 unserer Zeitung. Insgesamt stehen diesmal 32 Favoriten auf der Liste. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, stellen wir die einzelnen Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften im Kurzporträt vor. Wir starten mit den 14 nominierten Männern (in alphabetischer Reihenfolge).

Torben Blech (Leichtathletik, TSV Bayer 04 Leverkusen): Erst himmelhochjauchzend, dann zu Tode betrübt. In der Hallensaison bringt sich der Stabhochspringer mit seinem dritten DM-Titel in Folge in Position, wird bei der Hallen-EM Vierter, springt auch die Norm für die Weltmeisterschaft in Budapest. Nicht enden wollende Krankheiten und chronische Probleme mit dem Absprungfuß bremsen den Gosenbacher in der zweiten Jahreshälfte aus.

Kevin Geiselhart (Schwimmen, SG Siegen): Seit vielen Jahren ist der Siegener das schwimmerische Aushängeschild im Kreis. Inzwischen im gesetzten Alter, kehrte Geiselhart mit gleich drei Titeln von der Masters-Europameisterschaft auf der Kurzbahn aus Madeira/Portugal zurück, gewann in der M30 über die 200-Meter-Distanzen in den Stilarten Brust, Freistil und Lagen.

Joshua Hartmann (Leichtathletik, ASV Köln): Vorlauf-Aus und Staffel-Stab verloren - der ganz große Wurf bei der EM blieb aus für den aus Bad Berleburg stammenden Sprinter. Doch mit einem fabelhaften deutschen Rekord von 20,02 Sekunden war der 24-Jährige mit seinem ersten deutschen Meistertitel einer der Shooting-Stars 2023. Außerdem holte Hartmann Gold mit der deutschen 4x100-m-Staffel bei den Europaspielen 2023.

Jonas Hoffmann (Triathlon, Race-Extract): Dem Hademer gelang 2023 der internationale Durchbruch auf der Langdistanz. Beim „Ironman Nizza“ qualifizierte sich Hoffmann für die dort ausgetragene Weltmeisterschaft, die er als drittbester Deutscher auf Rang 19 abschloss. Kurz zuvor bedeutete Rang 13 bei der 70.3-Weltmeisterschaft in Lahti/Finnland bereits einen großen Erfolg.

Lukas Kasusch (Leichtathletik, LG Kindelsberg Kreuztal): Der 17-jährige Wittgensteiner ist bei der LGK einer der „Aufsteiger der Saison 2023“. Bei den Deutschen U20/U18-Meisterschaften in Rostock gewinnt der Sprinter über 100 Meter als Dritter in der U18-Klasse seine erste DM-Medaille und läuft mit 10,82 Sekunden eine neue Bestzeit. Über 200 Meter wird er in 22,02 Sekunden - ebenfalls eine neue Bestleistung - Vierter.

Dominic Klein (Ju-Jutsu, Judo-Vereinigung Siegerland): Seinen Weltmeistertitel kann der Kredenbacher nicht verteidigen, weil er sich bei der Jugend-WM schwer verletzt. Zuvor gewinnt der Modellathlet von der JV Siegerland aber den U21-Europameister-Titel in der Fighting-Klasse bis 85 Kilogramm.

Marvin Lödi (Ju-Jutsu, Judo-Vereinigung Siegerland): Ein dritter Athlet der JV Siegerland kämpfte sich 2023 in den Vordergrund: Der aus Windeck stammende Marvin Lödi sicherte sich in Bernau seinen ersten DM-Titel in der U18-Klasse bis 55 Kilogramm. Später wurde er bei der WM Fünfter und Neunter bei der EM.

Sebastian Marburger (Para-Skilanglauf, SK Wunderthausen): Der frühere Spitzen-Langläufer aus Wittgenstein meistert sein Schicksal nach einem schweren Unfall mit sportlichen Erfolgen als Para-Sportler. Der 26-Jährige Bad Berleburger, dem ein Bein amputiert werden musste, wurde im Januar 2023 als Mitglied der deutschen Staffel Weltmeister. Dafür wurde Marburger mit seiner Staffel kürzlich als Mannschaft des Jahres bei der Wahl der Parasportler 2023 geehrt.

Steffen Mengel (Tischtennis, Post SV Mühlhausen): Das Jahr 2023 wird für den Holzhausener deshalb ein ganz besonderes, weil er nach überstandener Verletzungs-Odyssee zum früheren Leistungsniveau zurückfindet und er damit auch seinen Stammplatz in der Bundesliga-Mannschaft des Post SV Mühlhausen festigt. Gegen Ende des Jahres feiert der 37-Jährige Turniersiege beim WTTV-Feeder in Portugal und Düsseldorf.

Paul Reumschüssel (Trialsport, MSC Freier Grund): Der inzwischen in Neunkirchen-Struthütten lebende Thüringer, Freund von MSC-Trial-Ass Sophia ter Jung, freut sich über ein starkes Jahr 2023. In der Gesamtwertung der Deutschen Trial-Meisterschaft war nur Serienmeister Franz-Xaver Kadlec besser, der Vize-Titel ein toller Erfolg für den 23-Jährigen, der auch international gut unterwegs ist.

Jonas Schreiber (Judo, TV Freudenberg/SU Annen): Von Verletzungspech wird auch das Kraftpaket aus Oberfischbach heimgesucht. Der Schwergewichtler gewinnt bei der DM zwar die Silbermedaille in der Klasse plus 100 kg und wird auch für die WM in Doha/Katar nominiert, doch alle weiteren Pläne scheitern an Verletzungen.

Christian Textor (MTB-Enduro, MTB Siegerland): Auch 2023 ist der Würgendorfer einer der besten seines Fachs im MTB-Endurosport. Die weltweit ausgefahrene Enduro World Series beendet der Südsiegerländer auf Gesamtplatz 19 - so gut wie noch nie. Seit 2023 fährt Textor für das UCI MTB Enduro Team YT Mob.

Manuel Tuna (Trailrun, TSG Helberhausen): Wenn es um Ultra-Trailrunning geht, dann ist Manuel Tuna meist ganz vorne dabei. Beim 24-Stunden-Traillauf „TrailDorado“ in Arnsberg, gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft, ist der Helberhausener in der M55 einmal mehr der Schnellste. Zudem wird er Zweiter in der Gesamtwertung.

Niklas Wörster (Sportkegeln, TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid): Gold, Silber und Bronze sahnt Niklas Wörster bei der U24-Weltmeisterschaft in Düsseldorf ab, ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Teilnehmer bei dieser WM. Mit Beginn des neuen Jahres wechselt der Geisweider zum Bundesligisten CfK GW 65 Rösrath. lgr/ds

