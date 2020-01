122 Juniorenteams kämpfen um HKM-Titel

Am Sonntag fällt in Hilchenbach und Geisweid der Startschuss für die Fußball-Hallenkreismeisterschaften (HKM) der Junioren. Insgesamt 19 Turniere mit 122 Mannschaften erstrecken sich vom 12. Januar bis zu den Endrunden der D- und E-Jugenden am 15. und 16. Februar. „Das war schon eine logistische Herausforderung“, gibt Karl Hermann Münker, Vorsitzender des Kreisjugendausschuss, zu. Für den Hilchenbacher ist es nach seiner Wahl im März des vergangenen Jahres die erste komplette HKM, die es zu organisieren galt.

Sieben ausrichtende Vereine

Neben den kleineren Jugendmannschaften ermitteln die A-, B- und C-Junioren ihren Hallenkreismeister im Futsal, wobei die beiden höchsten Altersklassen keine Qualifikation, sondern gleich eine Endrunde spielen. Mit dem SV Setzen, dem FC Hilchenbach, dem TSV Weißtal, dem SV Fortuna Freudenberg, dem VfL Klafeld-Geisweid, dem VfB Wilden, dem SuS Niederschelden und der JSG Feudingen-Laasphe-Niederlaasphe-Puderbach teilen sich acht Vereine die Ausrichtung auf. „Es wird ja sehr viel von uns gestellt. Von den Mannschaften, über die Spielpläne, bis hin zu den Medaillen. Daher ist es für die Vereine schon lukrativ“, erklärt Münker, der sich auch über neue Ausrichter freuen würde, aber die Souveränität der „Altgedienten“ lobt.



A-Junioren

Acht Teams kämpfen am 19. Januar in der Sporthalle im Schulzentrum Büschergrund um den A-Jugend-Titel. Nicht mit dabei sein wird erneut Westfalenligist Sportfreunde Siegen. „Das ist zwar auf der einen Seite schade, für die anderen Vereine aber auch eine Chance“, so Münker, der froh ist, acht Mannschaften zusammenbekommen zu haben. „Ich habe zwar sehr oft nachgefragt, aber es sind keine weiteren Meldungen hinzu gekommen.“ Topfavorit ist der Landesligist TuS Erndtebrück, mit dem FC Hilchenbach ist dazu eine A-Liga-Mannschaft dabei, ansonsten besteht das Feld aus sechs B-Kreisliga-Teams. Startschuss ist um 11:30 Uhr. „Gut und kurz ist in der Altersklasse auch besser. Und zu früh sollte es auch nicht sein“, lacht Münker.

B-Junioren

Bereits am Sonntag (10.30 Uhr) steht die Endrunde der B-Jugend in Geisweid auf dem Programm. Hier sind die Sportfreunde Siegen als Westfalenligist und einzige überkreisliche Mannschaft klarer Favorit. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je sechs Teams, das Finale ist für 17:06 Uhr angesetzt.

C-Junioren

Sogar 26 Teams sind es bei den C-Junioren, die am 12. und 19. Januar in vier Gruppen mit sechs bzw. sieben Teams um den Endrunden-Einzug am 25. Januar kämpfen. „Bis zum 26. Januar müssen wir die drei Sieger für die Westfalenmeisterschaften melden“, erklärt Münker den Zeitdruck bei den höchsten Jugendteams.

D-Junioren

Entspannter geht es bei der D-Jugend zu, die ebenfalls in vier Qualifikationsgruppen ihre zwölf Endrundenteilnehmer ermittelt. Das erste Turnier steigt am 19. Januar in Wilnsdorf, weiter geht es am 1. und 2. Februar mit den Veranstaltungen in Bad Laasphe und Geisweid. Insgesamt starten 31 Mannschaften.

E-Junioren

Anders als im Vorjahr gibt es 2020 auch wieder eine Hallenkreismeisterschaft bei den E-Junioren. „Nach meiner Wahl haben wir uns besprochen und beschlossen, wieder mit Ergebnissen sowie Tabellen zu spielen und in diesem Altersbereich auch eine HKM auszurichten“, erklärt Münker. Wie bei der D-Jugend geht es erst am 19. Januar mit dem ersten Qualifikationsturnier in Wilnsdorf los, die weiteren Wettbewerbe sind am 26. Januar und am ersten Februar-Wochenende. Die beiden Gruppensieger der fünf sechs bzw. sieben Teams starken Gruppen lösen das Ticket für die Endrunde.

B-Juniorinnen

Kurios mutet die Endrunde der B-Juniorinnen an. Drei der acht teilnehmenden Mannschaften stellt Gastgeber Fortuna Freudenberg. Neben den „Fleckern“ kämpfen am 18. Januar (11 Uhr) Germania Salchendorf, der SV Schameder, die Sportfreunde Siegen, die JSG Ebenau-Diedenshausen und die JSG Neunkirchen-Salchendorf um den Titel.