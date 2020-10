Bei den Sportfreunden Edertal läuft es im Moment einfach. Der Aufsteiger befindet sich nach sechs Spielen in der Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga A und liegt nach dem 4:0 gegen den bisherigen Tabellenführer Germania Salchendorf II nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze. Doch nicht nur sportlich läuft es bei den Blau-Gelben, auch das Vereinsgefüge macht aktuell Spaß. Am Sonntag trugen alle drei Seniorenteams nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder ihre Heimspiele am gleichen Tag aus, die in Raumland in der Spitze von rund 250 Zuschauern verfolgt wurden.

Schnitzwerk und einen Präsentkorb überreicht die „Zweite“ an Christoph Raidt. Foto: Verein

Neben den Partien gab es eine aufgeschobene Verabschiedung und einen Besuch von Frederick Müller, Redakteur der „11 Freunde“, der die Edertaler im Rahmen des „Tags der Amateure“ durch ihren außergewöhnlichen Tag begleitete. Es war ein unverhoffter Besuch, denn explizit eingeladen hatten die Sportfreunde das „Magazin für Fußballkultur“ nicht.

Steffen Linde, Co-Trainer der ersten Mannschaft, war „nur“ wegen Trainingsutensilien mit dem Magazin in Kontakt getreten: „Eigentlich habe ich an einem Gewinnspiel teilgenommen, bei dem wir nützliche Sachen hätten gewinnen können. Mit meinen Bemerkungen zum Verein habe ich das Magazin wohl dazu gebracht, hier vorbeizuschauen.“

Traurig waren die Sportfreunde am Ende sicher nicht, denn sie konnten sich trotz der Anstrengungen, welche das Hygienekonzept auf der engen Anlage erforderte, von ihrer besten Seite präsentieren. Die „11 Freunde“ berichteten in ihrem Live-Ticker mit lobenden Worten – und natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel, als es etwa eine Tageszeitung tun würde. Schon die Anfahrt wurde als „idyllisch“ und „Erholung pur“ skizziert.

Die Berichterstattung setzt kurz nach dem Spiel der dritten Edertaler Mannschaft ein, die in der D-Liga dem FC Weidenhausen mit 1:5 unterlag. Edertal II zeigte eine gute Partie, spielte aber „nur“ 2:2 gegen die Red Sox Allenbach. Müller begleitete diese Partie mit einer Runde Kreisliga-Bingo, in welcher er neben „Der hat schon Gelb!“ und „Nur stellen!“ noch einige weitere Phrasen abhakte, aber keine ganze Reihe voll bekam.

Auf der Euphoriewelle schwimmen

Neben Anekdoten zum „ewigen“ Andreas Imhof war auch die Verabschiedung von Christoph Raidt, acht Jahre Coach der Reserve, Teil des Tickers. Zitiert wurde die Laudatio von Felix Knebel, der schon in der Jugend unter „Kreide“ trainierte und augenzwinkernd festhielt: „Fast alles, was ich fußballerisch kann oder eben nicht kann, hast du mir beigebracht.“

Die erste Geige spielte indes die „Erste“, die für ihren überfallartigen Fußball beim unerwarteten, in der Höhe schmeichelhaften 4:0 gegen Salchendorf II Szenenapplaus erhielt. Die Leistungen des Aufsteigers – im ersten Heimspiel gab es ein 5:1 gegen die SG Siegen-Giersberg – erinnerten den einen oder anderen Edertal-Anhänger an die ruhmreichen Zeiten in der Bezirksliga.

„Unser Saisonziel ist nach wie vor, nicht abzusteigen“, schiebt Kapitän Marcel Bicher solches Gerede zwar zielsicher beiseite, den Schwung und die positive Grundstimmung will er aber mitnehmen: „Ich habe mit dem Trainer gesprochen und wir wollen so lange es geht auf dieser Euphoriewelle mitschwimmen, um uns frühzeitig zu retten.“ Ob die Mannschaft ihre derzeitige Form halten und „mehr“ ins Auge fassen kann, werden die kommenden Monate zeigen.