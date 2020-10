Was in den deutschen Fußball-Profiligen schon seit Jahren gängige Praxis ist, setzt sich inzwischen auch bei den lupenreinen Amateuren fort. Fehlt der Erfolg und geraten die eigenen Ziele in Gefahr, wird gleich gehandelt. Koste es, was es wolle. Inzwischen ist es auch völlig egal, ob erst zwei, zehn oder schon 30 Spiele absolviert sind. Je früher, desto unverständlicher.

Der Aktionismus beim Fußball-Bezirksligisten 1. FC Türk Geisweid, Trainer José Fernandez nach nur sieben Spieltagen und in einer doch gar nicht so schlechten sportlichen Ausgangsposition vor die Tür zu setzen, ist nicht nachvollziehbar. Fernandez wird durch seine überraschende Entlassung die Chance genommen, sich zu bewähren. Was soll er nach gerade mal sieben Spieltagen und einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils zwei Siegen und Niederlagen sowie drei Unentschieden denn alles falsch gemacht haben?

Deshalb liegt der Verdacht, dass bei dieser Vorstandsentscheidung noch andere, wichtigere Gründe eine Rolle gespielt haben.