1. FC Kaan-Marienborn vor Quantensprung

Kaan-Marienborn. Fußball-Oberliga Westfalen – die Drei-Klassen-Gesellschaft! Vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr, der gleichzeitig den Rückrundenauftakt markiert, teilt sich die 18er-Staffel in drei Bereiche ein: Mit dem SC Wiedenbrück (37), RSV Meinerzhagen (35) und RW Ahlen (33) hat sich ein Trio abgesetzt, scheint die beiden Aufsteigerplätze unter sich ausmachen zu können. Bereits auf Rang vier (Eintracht Rheine/27) beginnt das Mittelfeld, das breiter kaum sein könnte. Nur sieben (!) Zähler sind es bis zu Platz 15, den sich der ASC 09 Dortmund und der 1. FC Kaan-Marienborn teilen. Mit 18 Punkten darf sich auch die TSG Sprockhövel wohlwollend noch zum Mittelfeld zählen.

Block drei bilden mit dem TuS Erndtebrück (12), vor allem aber dem abgeschlagenen Tabellenletzten Hammer SpVg (5) nur zwei Teams, die zurzeit die beiden Abstiegsplätze belegen. Zwei Unwägbarkeiten sind zu berücksichtigen: Zum einen droht dem insolventen SC Westfalia Herne (22) ein Abzug von neun Punkten, zum anderen muss die Zahl der Absteiger keineswegs auf zwei begrenzt sein – die Regionalliga lässt grüßen!

Gefestigte Defensive

Gerade vor diesem Hintergrund erfährt die Partie des 1. FC Kaan-Marienborn gegen die TSG Sprockhövel eine Aufwertung. Gewinnen die Käner, würden sie sich – passend zur anstehenden Winterpause – ins Mittelfeld absetzen. Theoretisch winkt sogar der Sprung auf Rang neun. „So verrückt ist diese Liga“, weiß denn auch Kaans Trainer Tobias Wurm, der sich mit seiner Mannschaft nach einem schwachen Start inzwischen akklimatisiert und zuletzt durchaus ordentlich gepunktet hat.

Blickt optimistisch auf das Sonntag-Spiel gegen die TSG Sprockhövel: Kaans Trainer Tobias Wurm. Foto: SONE

Saisonstart war im August übrigens in Sprockhövel. Am Baumhof gab es für den Regionalliga-Absteiger gleich mal eine 2:4-Klatsche. „Deshalb habe ich daran keine guten Erinnerungen, vor allem nicht an die erste Halbzeit“, weiß Tobias Wurm.

Umso motivierter ist seine vor allem in der Defensive inzwischen gefestigte Mannschaft, diese Scharte im Rückspiel auszuwetzen – wohlwissend, dass da ein Gegner wartet, der auch nicht gerade mit stolz geschwellter Brust in die Herkules-Arena kommen wird. Dem Team von Andrius Balaika ist in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg gelungen: 2:1 gegen den TuS Ennepetal.

Ansonsten gab es drei 1:2-Niederlagen in Folge, zwei Mal ein 0:3 und zuletzt ein 1:4 bei Westfalia Rhynern. Plötzlich findet sich der Vorjahres-Vierte auf dem drittletzten Platz wider. Mit Abstand erfolgreichste Torschütze ist Felix Casalino, der zehn der 22 TSG-Treffer erzielt hat, darunter das vierte im Hinspiel gegen Kaan.

Weiter ohne Gänge und Burk

Auf diesem Gebiet scheinen die Siegerländer schwerer ausrechenbar, doch fehlte beim jüngsten 0:0 gegen Gütersloh die letzte Konsequenz. Genug Chancen spielte sich Kaan-Marienborn heraus. „Es gilt, diese Möglichkeiten konsequenter zu nutzen“, fordert Tobias Wurm. Gravierende Veränderungen dürften nicht zu erwarten sein.

Als Alternative steht aber wieder Mittelfeldspieler Kisolo Deo Biskup zur Verfügung, während Johannes Burk und Toni Gänge nach wie vor keine Optionen sein werden.