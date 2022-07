1. FC Kaan-Marienborn: Verein bestätigt zwei Zugänge

Kaan-Marienborn. Kurz vor dem Saisonstart hat der 1. FC Kaan-Marienborn gleich doppelt zugeschlagen.

Kurz vor dem Ligastart am Sonntag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbachs hat der 1. FC Kaan-Marienborn seinen Regionalliga-Spieler um zwei junge Spieler erweitert. Der Verein bestätigte am Montag die entsprechenden Informationen dieser Zeitung und gab die Verpflichtung von Merlin Schlosser und Din Alajbegovic offiziell bekannt.

Innenverteidiger Merlin Schlosser hat bei den Gladbachern zwei U-Mannschaften durchlaufen und stand zuletzt für die U23 auf dem Rasen. Bei seinem Heimatverein TSG Wieseck machte der junge Schlosser in den U-Mannschaften als Spielführer und Spieler der 2000er Hessenauswahl auf sich aufmerksam. „Merlin hat seine Chance in den Trainingseinheiten und den Testspielen genutzt. Er macht einen engagierten, lernwilligen Eindruck“, so Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling.

Sechster „Neuer“ ist Mittelfeldspieler Din Alajbegovic vom RSV Meinerzhagen. Ausgebildet bei den Sportfreunden Siegen wechselte die flexibel einsetzbare Offensivkraft an den Erndtebrücker Pulverwald, ehe er sich zur Saison 2020/21 dem RSV Meinerzhagen anschloss, für den er 25 Oberliga-Partien bestritt.

