1. FC Kaan-Marienborn: Julian Bibleka ersetzt Jonas Brammen

Kaan-Marienborn. Fußball-Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn hat den kurzfristigen Abgang von Torhüter Jonas Brammen schnell kompensiert und stellt Julian Bibleka vom Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz als Nachfolger vor.

Der 23-jährige Deutsch-Kosovare genoss seine Ausbildung in der Jugend von Eintracht Frankfurt. Hier kam er in den Junioren-Bundesligen der U17 und U19 auf insgesamt 38 Einsätze. Nachdem er bei der SpVgg Oberrad 05 daraufhin in den Seniorenbereich überging, zog es den Torhüter schnell zum benachbarten hessischen Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. In vier Jahren kam er dort in beiden Seniorenmannschaften zum Einsatz.

Torwart Jonas Brammen hat den 1. FC Kaan-Marienborn verlassen. Er such eine neue Herausforderung. Foto: Rene Traut

Zur Saison 2019/2020 wechselte Julian Bibleka innerhalb der Regionalliga Südwest zum Konkurrenten TuS Rot-Weiss Koblenz. Hier kam er auf vier Einsätze. Nun kommt Bibleka zum 1.FC Kaan-Marienborn und folgt dort auf Jonas Brammen, der den Verein nach der Winterpause verlassen hat.

Gute Gespräche

„Ich stand schon länger in Kontakt mit Jochen Trilling. Wir haben immer sehr gute Gespräche geführt. Als Dillenburger wollte ich gerne wieder zurück in die Heimat. Auch deshalb habe ich mich für den Wechsel nach Kaan-Marienborn entschieden. Meine ersten Eindrücke waren sehr positiv“, findet der neue Torhüter.

Jonas Brammen kam nach dem Regionalliga-Aufstieg zur Saison 2018/2019 vom FC Gütersloh. In seiner zweiten Saison hatte sich Brammen zuletzt als Stammtorhüter etabliert, den bisherigen Keeper Nummer eins, Christian Bölker, verdrängt und absolvierte zehn Pflichtspiele zwischen den Pfosten. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung.

„Wir danken Jonas für seinen Einsatz in den eineinhalb Jahren in unserem Verein und wünschen ihm für seine Zukunft und Gesundheit alles Gute. Gleichwohl sind wir froh, dass wir mit Julian Bibleka zeitnah einen Nachfolger gefunden haben, der mit seinen 23 Jahren schon auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann“, so Sportlicher Leiter Jochen Trilling zur Änderung auf der Torhüterposition.