1. FC Kaan-Marienborn feiert nächsten Sieg

Kaan-Marienborn. Für die Oberliga-Fußballer des 1. FC Kaan-Marienborn kommt die jetzt beginnende fast zweimonatige Spielpause irgendwie zum falschen Zeitpunkt. Nach dem Stotterstart in die Saison und diversen Verletzten und Platzverweisen hat sich der Regionalliga-Absteiger inzwischen in der 5. Liga akklimatisiert.

Zum Rückrundenauftakt bezwangen die Käner die zuletzt in mächtige Turbulenzen und in die Abstiegszone durchgereichte TSG Sprockhövel hochverdient mit 3:1 (2:0). Es ist zwar mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen nur eine Mini-Serie, doch Trainer Tobias Wurm hat erkannt: „Die Automatismen haben sich bei uns langsam eingespielt. Wir haben uns extrem weiterentwickelt.“

Treffer herrlich vorbereitet

Einen Beweis für diese kontinuierliche Leistungssteigerung lieferte die gegenüber dem 0:0 eine Woche zuvor gegen Gütersloh unverändert gebliebene Start-Elf im finalen Spiel dieses Jahres. Angetrieben von der Mittelfeldachse Daniel Waldrich/ Lukas Duda/Jannik Schneider und einem enorm fleißigen Eugene Ofosu-Ayeh über die rechte Seite kontrollierte Kaan-Marienborn den Gegner, spielte schnörkellos und immer wieder die Flügel suchend zielstrebig nach vorne.

Torschütze zum 1:0 für Kaan-Marienborn gegen Sprockhövel: Eugene Ofosu-Ayeh. Foto: Rene TrauT

Der Ertrag sollte sich nicht lange auf sich warten lassen: Köpfte der am zweiten Pfosten „blank“ stehende Lukas Duda die Flanke von Eugen Ofosu-Ayeh an den eigenen Oberschenkel (18.), belohnte sich Eugene Ofosu-Ayeh für seine Gala-Vorstellung, als er den Pass von Jannik Schneider in einen satten Schuss in den rechten Winkel umwandelte – 1:0 (20.).

Die folgenden TSG-Chancen durch Torjäger Felix Casalino, der erst per Kopf, dann per Zehn-Meter-Schuss am erneut souveränen Kaan-Torwart Jonas Brammen scheiterte (22./28.), waren auf eine der wenigen Fehler im Aufbauspiel der Platzherren zurückzuführen, die ansonsten aber alles im Griff hatten und folgerichtig das 2:0 nachlegten: Jannik Schneider profitierte vom Zuckerpass Daniel Waldrichs und traf im zweiten Versuch, nachdem ihm Torwart Azmir Alisic den ersten Schuss für die Füße geboxt hatte (30.).

Nach dem 3:0 die Kontrolle verloren

Und es sollte nach dem Seitenwechsel noch besser kommen für die Platzherren: Erneut war es Daniel Waldrich, der sich mit seinem perfekt getimten Zuspiel aus dem zentralen Mittelfeld auf Lukas Duda seinen zweiten Scorerpunkt an diesem dritten Adventssonntag verdiente. Duda ließ sich nicht lange bitten und schloss trocken zum 3:0 ab (49.).

Mit dem schnellen 1:3 der Gäste durch Felix Casalino, der nach Käner Fehlpass in der eigenen Hälfte frei zum Schuss kam und Jonas Brammen keine Chance ließ (51.), hatte die Kaan-Marienborner Souveränität ein jähes Ende gefunden. „Das war vogelwild“, sagte Tobias Wurm und bezog dies auf die sich extrem häufenden Ballverluste und verlorenen Zweikämpfe. Mehr als Morgenluft witterte Sprockhövel aber nicht, weil es auch die TSG nicht viel besser machte, vor allem in der Käner Box die Präzision und Konsequenz vermissen ließ.

Trotz des Leistungseinbruchs in Halbzeit zwei hätte Kaan-Marienborn ein viertes oder gar fünftes Tor nachlegen können, doch wussten Jannik Schneider (77.), Mats-Lukas Scheld (78./Freistoß) und der im Abschluss vom Pech verfolgte Dawid Krieger (79./83.) ihre Chancen nicht zu nutzen. Es wäre wohl auch des Guten zu viel gewesen...