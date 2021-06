1. FC Kaan-Marienborn: Dritten Torwart verpflichtet

Kaan-Marienborn. Der 1. FC Kaan-Marienborn aus der Fußball-Oberliga Westfalen ist kurz vor dem Trainingsstart noch mal aktiv gewesen. Ein dritter Torwart kommt.

Mit dem Schlussmann Aaron Nieder sichert sich der 1. FC Kaan-Marienborn aus der Fußball-Oberliga Westfalen die Dienste eines dritten Torhüters. Der junge Siegerländer spielte zuletzt für die U19 der Sportfreunde Siegen.

Der 21-Jährige, der auch in der Jugend der SG Betzdorf aktiv war, sammelte in Siegen bei sechs Einsätzen in der U17-Bundesliga West erste wertvolle Erfahrungen. Anschließend bekam er nach seiner Zeit in der U19 unterklassig auch auf dem Feld Spielpraxis. Der Sportliche Leiter des 1. FC Kaan-Marienborn, Jochen Trilling, sagt zum Transfer: „Aaron hat sich bei uns im Training vorgestellt und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Nach einer längeren Spiel- und Trainingspause möchten wir ihn dabei unterstützen, zwischen den Pfosten Fuß zu fassen und in eine gute Form zu finden. Dabei bekommt er die volle Unterstützung unseres eingespielten Torwart-Teams.“

Aaron Nieder blickte mit Vorfreude auf die vor ihm liegende Zeit beim Oberligisten: „Ich bin glücklich, dass ich hier die Chance bekomme, auf diesem Niveau trainieren zu können. Ich hatte schon bei den ersten Trainingseinheiten das Gefühl, dass ich in Kaan gut aufgenommen werde und als Torwart schnell wieder in die nötige Routine finden kann.“

